國民黨主席鄭麗文日前參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，與家屬追思前高階共諜吳石，引發熱議。國民黨前青年部副主任丁瑀痛批，這是在踐踏中華民國與國軍尊嚴，今（10）日下午更直衝中央黨部，呼籲鄭麗文出面道歉。怎料，丁瑀一到國父銅像前，就和黨部相關人員起爭執，雙方舌戰快20分鐘，最後妥協到黨部門口受訪，更預告「星期三也會回到黨中央，我會準備神秘禮物帶給鄭麗文主席」。統派社團台灣地區政治受難人互助會昨日前舉行「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於追思對象包括當年在國軍臥底的中國共產黨地下黨員、時任中華民國國防部參謀次長、陸軍中將吳石，鄭麗文的出席引發外界議論。對此，丁瑀表示，鄭麗文上任國民黨主席十天以來，僅兩場公開行程，卻皆與中共相關，甚至祭拜共諜吳石，此舉就是踐踏中華民國與國軍尊嚴。上週國父孫中山外曾孫王祖耀，遠從夏威夷返國，希望拜會鄭主席，卻吃了閉門羹，「鄭主席有一個小時的時間祭拜共諜，但居然連一分鐘都不願意給國父後人。鄭麗文寧願向叛國者吳石鞠躬，也不願意向開國者孫中山致敬」。丁瑀今天下午更前往國民黨中央黨部的國父銅像前召開記者會，不過，人才剛到國父銅像前，就和黨部相關人員起爭執，該人員稱，都尊重丁瑀想法，但他未申請場地，希望他在黨部門口開記者會，雙方舌戰快20分後，丁瑀才決定改到黨部門口開記者會，結束這場鬧劇。丁瑀受訪時也預告，如果這兩天鄭麗文任何形式上致歉，「我星期三也會回到黨中央，我會準備神秘禮物帶給鄭麗文主席，希望他會好好改進。」