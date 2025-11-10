我是廣告 請繼續往下閱讀

美國政府關門邁入第40天，終於露出曙光。美國總統川普也表示，政府關門似乎要結束了。市場關心股市的反應，財經作家狄驤認為，大家預期關門損害GDP，但反而有利於軋空行情，因為意味著最壞狀況已過。根據CNN報導，美國國會兩黨於當地時間9日達成跨黨派臨時協議，將政府資金暫時延長至2026年1月30日，將結束史上最長的政府關門危機。狄驤指出，上週美股回測主因是政府長期關門造成「經濟數據空窗期」，機構投資人因資訊不足而選擇避險。但隨著兩黨達成臨時協議、白宮態度轉趨樂觀，市場不確定性已明顯下降。隨著美國民主黨、共和黨各退一步，狄驤強調，「目前愈來愈多報導指出，美政府關門將嚴重損害GDP，但這對市場來說反而有望形成新一波軋空行情，因為最壞的狀況已經過去。」不過他也提醒，雖然多頭趨勢尚未改變，但不可盲目抄底或追高，才能應對市場劇烈波動。