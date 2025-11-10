我是廣告 請繼續往下閱讀

自行車廠巨大今（10）日公布，10月營收45.66億元，比去年同期減少6%，公司分析，美國市場消費動能保守，中國市場去年基期較高，因此營收呈現年減。另，巨大日前公布前三季淨利為9.07億元、每股賺2.31元。巨大9月底因涉及強迫勞動，美國海關暨邊境保護局（CBP）發布暫扣令（WRO），暫停台灣製造的自行車等輸入，上月下旬已經和CBP正式會面，就事實現況與後續改善方向進行充分交流，並且已在帳上提列負債準備，要全面實施「零招聘費政策」，包含退還在職移工所支付費用。巨大10月合併營收45.66億元，較去年同期下降6%；若排除台幣匯率升值影響，同比下降4%。前10個月累計合併營收NT$525.28億元，較去年同期減少16%。巨大分析，隨歐洲市場需求逐步回穩，單月營收表現接近去年同期水準，英國與德國地區尤為亮眼，反映當地經濟逐漸復甦。美國市場則受總體經濟影響，消費動能仍顯保守，營收較去年同期下滑。中國市場因去年同期基期較高，營收仍呈年減，但隨冬季來臨，衰退幅度已逐漸收斂。巨大日前公布前3季財報，合併營收479.6億元，較去年同期減少16.9%；毛利率19.8%；稅前淨利14.3億元，稅後淨利9.1億元，每股稅後盈餘2.31元，比去年同期5.54元衰退。