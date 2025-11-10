我是廣告 請繼續往下閱讀

▲警方在陳男身上查獲依托咪酯煙彈5顆，全案依公共危險、毒品危害防制條例等罪嫌移送偵辦。（圖／翻攝畫面）

新北市新莊區今（10日）下午13時許發生一起自撞事故，一名54歲的陳姓男子駕駛一台黑色賓士，不明原因失控衝撞路邊的消防栓，導致消防栓大量水柱瞬間噴出，嚇壞一旁目擊的民眾。警方獲報到場後，發現陳男受有頸部受傷，將其送至醫院後表示不願意就醫，另在其隨身物品查獲依托咪酯煙彈，詳細事故原因還有待進一步調查釐清。據了解，這名54歲的陳姓男子當時駕一輛黑色賓士沿著新莊區民安路往建國一路方向行駛，而後疑似因毒駕導致車輛失控，行駛至民安路299巷口逆向衝撞擺放在路邊的消防栓。由於撞擊力道相當大，被撞損的消防栓瞬間噴出大量水柱，而賓士的車頭也有明顯凹陷、毀損的情形。警方獲報到場後，發現陳男受有頸部扭傷，由員警戒護隨救護車送往輔大醫院治療，但在抵達醫院後陳男卻稱不願就醫。經檢查後意識清楚、無明顯外傷由警車帶返回派出所。警方依規定替陳男實施酒測，其酒測值為0，但在其隨身物品中查獲依托咪酯煙彈5顆，全數依法查扣，是否毒駕還有待後續驗尿結果出爐。警詢後，全案依《公共危險罪》及《毒品危害防制條例》移送新北地檢署偵辦。