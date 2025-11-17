我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全國首創！新北「職探教育」奪台灣永續行動獎銀質獎。（圖／新北市政府教育局提供）

新北市「職探SHOW未來」五年一貫職業試探暨體驗教育課程，在今(114)年「2025亞太暨台灣永續行動獎」中，榮獲政府組銀質獎殊榮，更是SDG4「優質教育」類別中政府單位的最高成績。這項榮耀，象徵新北長期深耕職涯教育的成果，也凸顯以「人才永續」為核心的教育願景。「台灣永續行動獎」由台灣永續能源研究基金會主辦，是全台最具影響力的永續獎項之一，依循聯合國「2030永續發展目標」(SDGs)遴選，表揚兼具創新性、系統性與長遠影響力的行動方案。新北教育局能在眾多提案中脫穎而出，不僅展現職探教育精準回應教育現場需求，更突破框架，回到「以人為本」的價值，讓孩子適性發展、適才適所，真正培育多元專業人才，邁向教育永續。教育局指出，新北自103年成立全國首座職探教育中心，率先推動職涯向下扎根；108年啟動「新北職探 New CHOICE」五年一貫課程，串接國小高年級至國中，透過情境體驗與實作引導孩子探索興趣。迄今已整合16所職探中心與11間觀光工廠，涵蓋七大職群，建構全國最大、最完整的職涯探索網絡，服務人次已提升至1.8萬人。明志國中校長楊明源表示，學生首次穿上工作服、親手操作體驗，從中找回自信與熱情；正德國中校長黃易進也強調，課程讓孩子觸碰多元產業、開拓眼界，真正落實教育公平，展現「每個孩子都有舞台」的教育精神。新北職探教育深獲肯定，屢摘國際大獎，包括2023年日本 Good Design Award、2025年《親子天下》教育創新100，以及全國首屆 IASE 教育影響力獎。今年再奪台灣永續行動獎銀質獎，不僅再次肯定制度與成效，更展現新北對人才培育的堅定承諾。教育局將持續以「人才永續、適性教育」為願景，陪伴每位孩子依循興趣發展，累積專業與自信，走出屬於自己的路。