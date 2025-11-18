我是廣告 請繼續往下閱讀

▲南山中學林旻忻同學(中)赴澳洲交換時與寄宿家庭建立深厚情誼，且積極參與公益服務，榮獲扶輪社「保羅哈里斯獎」肯定。（圖／新北市政府教育局提供）

新北市教育局114學年度再度與國際扶輪合作，迎接來自美國、德國、巴西、加拿大等13國的28名國際交換學生，走進新北高中職校園展開在地學習之旅。今年交流已邁入第7年，累計參與雙向交流人數達440名，逐步建構「從世界到新北、從新北到世界」的國際教育生態，讓學生在跨文化的學習互動中培養自信，拓展國際視野。交流期間，各校安排專屬課程與迎新活動，包括台灣美食同樂會、多元音樂藝術嘉年華等，並由曾赴海外交換返台的學長姐號召同學加入「國際學伴」，以最真實的交流情境，陪伴外籍生學習華語、體驗台灣文化，全面深化學生的國際素養。新北高工接待國際交換生逾10年，今年安排美國交換生Conner加入茶印社。Conner分享，美國茶文化偏重速食便利，但台灣的茶道講究從溫壺、置茶到品茗的每個細節，讓他驚艷於東方文化的沉澱與儀式感，學會「慢下來」細細品味生活。該校學伴葉家誠同學表示，跨文化交流不只是學語言，更讓彼此理解生活價值與文化差異。去年赴澳洲交換、現就讀南山中學的林旻忻同學分享，曾因語言不流利一度挫折，後來主動教外籍同學中文，贏得信任，更體會跨文化溝通的力量。她並投入反奴役倡議及公益服務，協助無家可歸者與家暴受害者，榮獲扶輪社「保羅哈里斯獎」肯定。返台後，她鼓勵學弟妹勇於成為國際學伴，接受挑戰，才能真正拓展視野。教育局表示，國際教育是培養全球視野的關鍵能力，新北自108年起與國際扶輪簽署合作備忘錄，每年選派高中職學生赴海外交換一年，同時接待來自各國學生。未來將持續跨界合作，擴大國際交流平台，讓校園成為無國界的學習場域，提升新北學子的國際競爭力。