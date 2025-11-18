新北市教育局114學年度再度擴大「高中與大學共創學習」計畫，攜手政治大學、陽明交通大學及長庚大學等超過12所頂尖大專院校，更首度邀請國家級研究單位—農業科技研究院加入，開設「生物遺傳技術」與「食農教育」等專業課程，打造橫跨AI、生醫、半導體到法政財經的全方位學習資源，協助高中職學生探索生涯方向、豐富學習歷程，搶先掌握未來產業趨勢。
教育局表示，新北長期整合大專院校資源，推動AI科技、跨域學習與探究實作。例如與陽明交通大學合作的「生醫科技實作」課程，連續兩年吸引百名以上學生踴躍參與，深受學生青睞。今年課程更聚焦在AI與數位科技方面最熱門的領域，包括淡江大學「Game與AI探險記」、銘傳大學「AI潮牌時代」、長庚大學「智慧物聯網與節能應用」及東吳大學「互動聊天機器人」等課程，帶領學生實際感受AI在生活與產業的多元應用。
醫藥衛生學群也是備受關注，長庚大學醫學院「虛擬醫院見習」課程再度掀起報名秒殺熱潮；馬偕醫學院「解開身體中的達文西密碼」、北市大與聯合醫院的「急診室的春天」則讓學生提前感受臨床挑戰。呼應社會脈動，法政與財經學群推出東吳大學法律系「蛤！一次搞懂雙法(刑事訴訟法、少年法)」，以案例實作培養法學思辨；政治大學的特色課程「看懂新聞裡的總體經濟」則引導學生掌握國際經濟脈動，培養宏觀財經素養。
藝術設計與傳播學群的課程也充滿創新亮點，輔仁大學「創意服飾畫創作」、淡江大學「微電影拍攝與表演」、銘傳大學「行動短影音創作」及「假面創客」課程，讓學生動手實作、展現創意。而對工程及數理化領域感興趣的學生，中原大學的「半導體入門」課程更是接軌高科技產業的最佳橋梁。
教育局表示，114學年度課程自10月至12月陸續登場，完整資訊可至「新北市高中與大學共創學習媒合平臺」查詢並報名。透過與大學教授近距離互動及豐富多元的跨域課程實作，學生能在高中階段提早認識18大學群，釐清升學方向，並為學習歷程檔案增添獨特亮點，培養未來的關鍵競爭力。
