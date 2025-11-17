2025年第62屆金馬獎頒獎典禮將在11月22日正式舉行，《NOWNEWS今日新聞》為讀者整理懶人包，本屆金馬獎頒獎典禮的時間地點、入圍名單、直播平台、表演嘉賓陣容等資訊，在這篇一次掌握。
★2025年第62屆金馬獎頒獎典禮地點、時間
▌地點：台北流行音樂中心
▌日期：11月22日（六）
▌時間：星光大道17:30開始、頒獎典禮19:00登場
★2025年第62屆金馬獎入圍名單
本屆金馬獎入圍名單在10月1日公布，最佳男主角（影帝）提名者包含張震、張孝全、許瑞奇、柯煒林、藍葦華；最佳女主角（影后）提名者則有高伊玲、劉若英、范冰冰、林依晨、方郁婷，全都是實力派演員，亮點滿滿，究竟誰能抱回金馬最佳殊榮，觀眾拭目以待。（金馬獎完整入圍名單請點此）
★2025年第62屆金馬獎直播（轉播）平台
▌電視直播：台視TTV
▌網路直播：
MyVideo、LINE TODAY（限台灣地區）
金馬官方YouTube、台視YouTube頻道 （限台灣、新加坡、馬來西亞、汶萊以外地區）
▌海外專屬地區直播：
新加坡：StarHub
馬來西亞、汶萊：Astro
★2025年第62屆金馬獎主持人
本屆金馬獎頒獎典禮不設主持人，改以表演節目和影片串場，當晚入圍者名單則由2度入圍金馬影后的王淨獻聲朗讀，星光大道紅毯主持人則是楊千霈、徐鈞浩、彭千祐。
★2025年第62屆金馬獎頒獎嘉賓
本屆金馬獎頒獎嘉賓最大亮點是日本金像獎影帝西島秀俊，他將與好友「遊戲鬼才」小島秀夫在台灣合體，7位金馬影后翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩，以及金馬導演李安、金馬影帝張震、金馬男配角林柏宏、劉冠廷等，多達28位影壇大咖都將現身頒獎。
完整名單如下：小島秀夫、西島秀俊、張震、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩、林柏宏、劉冠廷、李安、徐若瑄、孫可芳、李烈、葉如芬、李屏賓、廖慶松、方郁婷、陳意涵、鳳小岳、張孝全、劉若英、許瑋甯、柯煒林、曾敬驊、李國煌。
★2025年第62屆金馬獎表演陣容
今年金馬獎邀請曾以《當男人戀愛時》入圍最佳新導演並創下億萬票房佳績的殷振豪擔任典禮創意總監，率領團隊傾力打造電影人的「最好的時光」，當日精彩表演陣容如下：
▌開場與章節主題表演
頑童MJ116：負責開場，以熱鬧表演呈現「現在」的拍片熱血。
李竺芯：以溫柔嗓音演出「過去」章節，致敬經典、追思逝世影人。
黃奇斌 ＆ 孫盛希：兩人同台演出「未來」章節，唱出電影人的愛與追尋。
▌入圍電影歌曲演出（3組）
戴佩妮：演唱《地母》電影主題曲〈布秧〉。
告五人：演唱《有病才會喜歡你》歌曲〈我天生－有病版〉。
9m88：演唱《大濛》歌曲〈大濛的暗眠〉。
▌典禮聲音演出
王淨：以配音形式唸讀全體入圍者名單。
★2025年第62屆金馬獎評審團名單
▌評審團主席
廖慶松（資深剪輯師／監製）
金馬獎特別貢獻獎、金馬獎最佳剪輯（《石門》）、台灣新電影重要推手、資深剪輯指導
▌決選評審（共15位）
由廖慶松率領，以下14人為本屆金馬獎決選評審：
林嘉欣（演員）
秦鼎昌（攝影指導）
唐在揚（資深電影監製）
黃信堯（編導）
王希文（作曲、音樂劇製作人）
何妙祺（香港編導）
吳若昀（美術指導）
李念修（編導、剪輯）
林書宇（編導、監製）
柯孟融（編導、剪輯）
張徐展（動畫導演、視覺藝術家）
曾威量（新加坡編導、攝影）
黃琇怡（紀錄片導演）
鄭秉泓（影評人／高雄電影節節目總監）
👉 以上15人將於11月22日當天討論並投票選出最終的金馬獎得主。
👉 其中除廖慶松、林嘉欣、秦鼎昌、唐在揚、黃信堯外，其餘10位同時也是負責初選的評審之一。
▌初選評審（依四大類別整理）
① 劇情長片 初選評審（共6位）
丁長鈺（監製／製片人／編劇）
袁支翔（製片／影視協會秘書長）
陳智廷（影評人）
錢小蕙（香港資深監製／編劇）
曾威量（決選＋初選）
黃信堯（決選＋初選）
② 劇情短片 初選評審（共9位）
孔慶輝（澳門編導）
林宇辰（編劇）
苗華川（監製／製片人）
梁秀紅（馬來西亞編導）
郭憲聰（視覺特效總監）
陳虹任（編導）
黃巧順（馬來西亞製片）
廖明毅（編導／攝影／剪輯）
何妙祺（決選＋初選）
③ 紀錄片 初選評審（共5位）
陳梓桓（香港紀錄片導演）
曾文珍（導演）
黃亞歷（獨立製片作者）
盧盈良（導演）
黃琇怡（決選＋初選）
④ 動畫片 初選評審（共3位）
石家俊（香港動畫導演）
陳明和（導演）
劉琬琳（導演）
※資料來源：台北金馬影展官網
我是廣告 請繼續往下閱讀
▌地點：台北流行音樂中心
▌日期：11月22日（六）
▌時間：星光大道17:30開始、頒獎典禮19:00登場
★2025年第62屆金馬獎入圍名單
本屆金馬獎入圍名單在10月1日公布，最佳男主角（影帝）提名者包含張震、張孝全、許瑞奇、柯煒林、藍葦華；最佳女主角（影后）提名者則有高伊玲、劉若英、范冰冰、林依晨、方郁婷，全都是實力派演員，亮點滿滿，究竟誰能抱回金馬最佳殊榮，觀眾拭目以待。（金馬獎完整入圍名單請點此）
▌電視直播：台視TTV
▌網路直播：
MyVideo、LINE TODAY（限台灣地區）
金馬官方YouTube、台視YouTube頻道 （限台灣、新加坡、馬來西亞、汶萊以外地區）
▌海外專屬地區直播：
新加坡：StarHub
馬來西亞、汶萊：Astro
★2025年第62屆金馬獎主持人
本屆金馬獎頒獎典禮不設主持人，改以表演節目和影片串場，當晚入圍者名單則由2度入圍金馬影后的王淨獻聲朗讀，星光大道紅毯主持人則是楊千霈、徐鈞浩、彭千祐。
本屆金馬獎頒獎嘉賓最大亮點是日本金像獎影帝西島秀俊，他將與好友「遊戲鬼才」小島秀夫在台灣合體，7位金馬影后翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩，以及金馬導演李安、金馬影帝張震、金馬男配角林柏宏、劉冠廷等，多達28位影壇大咖都將現身頒獎。
完整名單如下：小島秀夫、西島秀俊、張震、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩、林柏宏、劉冠廷、李安、徐若瑄、孫可芳、李烈、葉如芬、李屏賓、廖慶松、方郁婷、陳意涵、鳳小岳、張孝全、劉若英、許瑋甯、柯煒林、曾敬驊、李國煌。
今年金馬獎邀請曾以《當男人戀愛時》入圍最佳新導演並創下億萬票房佳績的殷振豪擔任典禮創意總監，率領團隊傾力打造電影人的「最好的時光」，當日精彩表演陣容如下：
▌開場與章節主題表演
頑童MJ116：負責開場，以熱鬧表演呈現「現在」的拍片熱血。
李竺芯：以溫柔嗓音演出「過去」章節，致敬經典、追思逝世影人。
黃奇斌 ＆ 孫盛希：兩人同台演出「未來」章節，唱出電影人的愛與追尋。
▌入圍電影歌曲演出（3組）
戴佩妮：演唱《地母》電影主題曲〈布秧〉。
告五人：演唱《有病才會喜歡你》歌曲〈我天生－有病版〉。
9m88：演唱《大濛》歌曲〈大濛的暗眠〉。
▌典禮聲音演出
王淨：以配音形式唸讀全體入圍者名單。
▌評審團主席
廖慶松（資深剪輯師／監製）
金馬獎特別貢獻獎、金馬獎最佳剪輯（《石門》）、台灣新電影重要推手、資深剪輯指導
▌決選評審（共15位）
由廖慶松率領，以下14人為本屆金馬獎決選評審：
林嘉欣（演員）
秦鼎昌（攝影指導）
唐在揚（資深電影監製）
黃信堯（編導）
王希文（作曲、音樂劇製作人）
何妙祺（香港編導）
吳若昀（美術指導）
李念修（編導、剪輯）
林書宇（編導、監製）
柯孟融（編導、剪輯）
張徐展（動畫導演、視覺藝術家）
曾威量（新加坡編導、攝影）
黃琇怡（紀錄片導演）
鄭秉泓（影評人／高雄電影節節目總監）
👉 以上15人將於11月22日當天討論並投票選出最終的金馬獎得主。
👉 其中除廖慶松、林嘉欣、秦鼎昌、唐在揚、黃信堯外，其餘10位同時也是負責初選的評審之一。
① 劇情長片 初選評審（共6位）
丁長鈺（監製／製片人／編劇）
袁支翔（製片／影視協會秘書長）
陳智廷（影評人）
錢小蕙（香港資深監製／編劇）
曾威量（決選＋初選）
黃信堯（決選＋初選）
② 劇情短片 初選評審（共9位）
孔慶輝（澳門編導）
林宇辰（編劇）
苗華川（監製／製片人）
梁秀紅（馬來西亞編導）
郭憲聰（視覺特效總監）
陳虹任（編導）
黃巧順（馬來西亞製片）
廖明毅（編導／攝影／剪輯）
何妙祺（決選＋初選）
③ 紀錄片 初選評審（共5位）
陳梓桓（香港紀錄片導演）
曾文珍（導演）
黃亞歷（獨立製片作者）
盧盈良（導演）
黃琇怡（決選＋初選）
④ 動畫片 初選評審（共3位）
石家俊（香港動畫導演）
陳明和（導演）
劉琬琳（導演）
※資料來源：台北金馬影展官網