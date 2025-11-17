我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《徵人啟弒》由朴贊郁導演執導，李炳憲、孫藝真、朴喜洵、李星民、廉惠蘭、車勝元等人主演。（圖／朴喜洵IG@park_hee_soon）

▲《醜得要命》由延尚浩導演編劇並執導，權海孝、申鉉彬、林成宰和韓智賢等人主演。（圖／IG@im__soojeong）

▲《哈爾濱》由禹民鎬導演執導，玄彬、朴正民、趙宇鎮、全汝彬、劉宰明、朴勳等人主演。（圖／IG@hello_takae_movie）

▲《我和我的殭屍女兒》由畢鑑盛導演執導，曹政奭、李姃垠、曹汝貞、尹敬浩、崔惟理主演。（圖／IG@artmovie.hwang）

▲《異能5：死了一個超人以後》由姜炯哲導演執導，李在仁、安宰弘、劉亞仁、羅美蘭、金熙元、吳政世、朴珍榮主演。（圖／IG@disneypluskr）

韓國頒獎典禮第46屆《青龍電影獎》即將在19日於汝矣島KBS大廳舉行，典禮由韓志旼、李帝勳主持。這次頒獎典禮依然有多部精采電影入圍，《NOWNEWS今日新聞》也為讀者介紹這次必看、也就是入圍最多的5部電影。首先入圍最多的就是由李炳憲、孫藝真等人主演的《徵人啟弒》，共入圍12項大獎，緊追在後的是入圍10項的《醜得要命》，以及8項入圍的《哈爾濱》，再來則是並列第四名，共入圍6項的《我和我的殭屍女兒》與《異能5：死了一個超人以後》。每一部電影都評價極高，競爭非常激烈，最後究竟會花落誰家，也讓外界都非常期待。本屆《青龍電影獎》入圍最多的就是驚悚片《徵人啟弒》，該片由朴贊郁導演執導，李炳憲、孫藝真、朴喜洵、李星民、廉惠蘭、車勝元等人主演，共入圍「最佳電影」、「最佳導演獎」、「最佳男主角獎」、「最佳女主角獎」、「最佳男配角獎」、「最佳女配角獎」、「攝影照明獎」、「劇本獎」、「音樂獎」、「美術獎」、「剪輯獎」、「技術獎」等12項獎項。《徵人啟弒》內容講述辛苦工作25年，突然遭到解雇的中年男子柳萬洙（李炳憲 飾），為了守護妻子美莉（孫藝真 飾）與2個孩子以及辛苦買來的房子，在重返職場的絕境中，踏上一條不歸路。據悉，該片不只是《釜山影展》的開幕片，還登上歐洲一級影展《威尼斯影展》，成功亮相於國際舞台。威尼斯當地影評還大讚這部片是瘋狂、諷刺又幽默的黑色喜劇，頗值得觀眾期待。李炳憲也因此在《多倫多影展》獲頒「特別貢獻獎」，成為首位榮獲此獎項的韓國演員。這次入圍第二多的則是懸疑片《醜得要命》，該片由延尚浩導演編劇並執導，權海孝、申鉉彬、林成宰和韓智賢等人主演，共入圍「最佳電影」、「最佳導演獎」、「最佳男主角獎」、「最佳男配角獎」、「最佳女配角獎」、「攝影照明獎」、「劇本獎」、「美術獎」、「剪輯獎」、「技術獎」10項獎項。《醜得要命》改編自首部圖像小說《臉》，該片僅用3週便完成拍攝。故事講述一位天生失明、從未看過這個世界，卻能刻出世上最美印章的篆刻工藝大師林永奎（權海驍、朴正民 飾），他有著神乎其技的篆刻功力，因此成為仍然活存的國寶級人物。正當他拍攝紀錄片的採訪時，被失明父親獨自撫養長大的兒子林東煥（朴正民 飾）卻接到一通電話：「我們發現了一具屍體，她應該是你的母親」。40年前失蹤的母親鄭英熙（申鉉彬 飾）乍然出現，兒子想要了解母親為何突然離開，尋訪了許多親戚朋友都說「她就是很醜…」。入圍第三名則是戰爭片《哈爾濱》，該片由禹民鎬導演執導，玄彬、朴正民、趙宇鎮、全汝彬、劉宰明、朴勳等人主演，這次在《青龍電影獎》一共入圍8項，包含「最佳電影」、「最佳導演獎」、「最佳男主角獎」、「最佳男配角獎」、「攝影照明獎」、「音樂獎」、「美術獎」、「剪輯獎」。《哈爾濱》改編自真實歷史事件，講述韓國獨立運動家安重根（玄彬 飾）在執行任務時面臨的內憂外患，他因遵守國際法釋放日本戰俘而引發獨立軍內部分裂，同時又面臨日軍的追捕，在絕境中，他們決定前往哈爾濱，對抗即將與俄羅斯談判的日本統監伊藤博文。據悉，該片還在去年受邀至《多倫多影展》首映，精采劇情被大讚具有宏大的史詩感又引人入勝。溫情喜劇片《我和我的殭屍女兒》由畢鑑盛導演執導，曹政奭、李姃垠、曹汝貞、尹敬浩、崔惟理主演，這次入圍6項佔據第四名，包含「最佳電影」、「最佳導演獎」、「最佳男主角獎」、「最佳男配角獎」、「最佳女配角獎」、「音樂獎」。《我和我的殭屍女兒》改編自人氣網漫《我的殭屍女兒》，將殭屍題材融入搞笑與感人的父女親情中。內容講述單親爸爸（曹政奭 飾）在殭屍病毒爆發後，因女兒（崔惟理 飾）不幸被感染成殭屍，為了保護她不被抓走，利用自己曾照顧猛獸的經驗，在老家對女兒展開秘密「訓練計畫」的故事。喜劇動作片《異能5：死了一個超人以後》由姜炯哲導演執導，李在仁、安宰弘、劉亞仁、羅美蘭、金熙元、吳政世、朴珍榮等人主演，這次同樣入圍6項，並列第四名，包含「最佳女主角獎」、「最佳男新人獎」、「攝影照明獎」、「劇本獎」、「音樂獎」、「剪輯獎」。《異能5：死了一個超人以後》內容講述5個平凡人接受已故超能力者的器官移植後，各自獲得了不同的超能力，並因此組成團隊。然而，一名也接受了器官移植的新興邪教教主，在獲得吸收他人能力的超能力後，開始尋找他們，並試圖搶走其他人的異能，因而與主角團產生衝突，引發一場超能力大戰。