中國喊全球追捕沈伯洋，總統賴清德昨日喊話立法院長韓國瑜，期待能夠站出來維護國會尊嚴，維護台灣人民言論自由，韓國瑜12日不僅公開回嗆「自己生病要別人吃藥」，更是在臉書發文分享自己的工作日常，特提金句「老牛自知夕陽晚，不待揚鞭自奮蹄」；對此，時事評論員吳靜怡直言，韓國瑜從親民禿子轉變成政治鬥雞，已經輸掉情感優勢。吳靜怡今（14）日在臉書發文表示，鄭麗文當選國民黨主席後，「普丁不是獨裁者」言論迅速放大黨內親中標籤，引發廣大社會負面聲量和討論，國民黨在戰略上對韓國瑜存在深刻且持續的依賴，在對抗政府的國家級敘事戰中，韓是國民黨不可或缺的「重力中心」，數據顯示，韓此策略僅短期有效，長期恐加劇社會分裂。吳靜怡指出，韓國瑜從親民禿子轉變成政治鬥雞，韓對抗賴清德，試圖凝聚核心支持者，贏得了聲量戰役，卻輸掉了情感優勢；韓試圖以國慶演說的「三個隱形堰塞湖」創造政治對決槓桿，但鄭麗文一連串「挑戰三觀」挺獨裁著、祭拜共諜的行為，不只弱化黨的國際形象，更凸顯國民黨在民主價值上的困境。吳靜怡續指，韓國瑜又透過沈伯洋事件回擊「自己生病讓別人吃藥」拉回對決焦點，韓的運作如同一個「負向重力井」將公眾所有的注意力吸收並鞏固到他個人身上，這種對韓的依賴性，是國民黨獲取曝光的最大資產，同時，也是其最重大的長期負債。吳靜怡表示，立法委員或是網紅因長期關注中國介入台灣政治議題，遭中國當局發布通緝、懸賞，這事件提供了國民黨一個重新闡明自身價值定位的機會，但韓國瑜以「生病、吃藥」作為比喻的說法，更進一步模糊了對受威脅公民的同理心，使輿論焦點從「敵對勢力的壓迫」轉向「國內政治人物觀點」。吳靜怡直言，真正的問題已不再只是「國民黨能否繼續借重韓國瑜」，而是在「普丁不是獨裁者」之後，國民黨是否仍有能力說服台灣選民與國際社會，國民黨是一個在關鍵價值問題上站得住腳的民主政黨。