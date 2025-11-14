我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Coupang酷澎全站豐富品類，母嬰用品、食品雜貨、3C用品都能一站購足。（圖／酷澎提供）

Coupang酷澎「雙11狂購祭」迎來2025下半年業績新高峰，天天雙品類策略奏效，母嬰與 3C 成為今年雙11最強成長引擎。一如酷澎預期，憑藉在母嬰品類的早期深耕與顧客持續回購表現，正是促成母嬰品類強勁成長的動能、業績較上月大幅成長，主力紙尿布類業績同步迎來逾雙倍成長。同時，受惠於手機新品連發與Coupang酷澎獨家手機舊換新加碼活動，3C產品業績成長較上半年大檔超過11倍。整合便利購物介面、最快隔天到貨的火箭速配服務， Coupang酷澎在今年「雙11狂購祭」繳出亮眼成績單，持續鞏固其在台灣線上零售的競爭力。Coupang酷澎雙11的表現受惠於台灣市場今年第二季的三位數成長，Coupang酷澎創辦人曁執行長金範錫(BomKim)曾指出，第二季中累積成長動能，來自台灣顧客活躍顧客數季增近40%，帶動營收快速成長並提升顧客忠誠度。酷澎表示今年推出「WOW 會員」制以來，每月僅需 59 元即可享受無門檻免運、免搶券即買即出貨的便利體驗，並獨享 Goldbox 每日會員限定特價，深受台灣顧客肯定與喜愛。這項貼心的會員服務成功強化顧客信任與推升使用頻率，進一步在「雙11狂購祭」期間帶動自然流量成長，成為今年銷售表現亮眼的關鍵推力之一。除了母嬰與 3C等日用品，Coupang酷澎在雙11期間，非日用品類別亦同步較去年同期攀升。多元且齊全的商品選擇，加上品牌夥伴的強力支持，成功帶動今年「雙11狂購祭」整體買氣強力提升。值得一提的是，11月11日當天 Coupang 酷澎母嬰品類造訪人次較平日大增 8 倍，業績同步上漲，其中嬰幼兒紙尿布銷售成長逾200%，尤為突出。在育兒過程中，家長除了照顧孩子，也希望透過值得信賴的購物管道，為自己補充維持健康的保健品。Coupang 酷澎在「雙11狂購祭」期間，保健品類相關業績年成長高達 8 成，顯示顧客對可靠商品與安心購物環境的高度依賴。Coupang酷澎致力提供令顧客驚艷的線上消費體驗，連續兩年獲得數位發展部數位產業署「友善電商」肯定，在兼顧資訊安全、便利消費等方向下，成為台灣顧客數位購物的首選，持續打造值得信賴的線上購物環境。