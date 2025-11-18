我是廣告 請繼續往下閱讀

▲玄彬（左）跟孫藝真今年一起入圍青龍獎影帝、影后，夫妻倆即將同台，讓粉絲超期待。（圖／Netflix）

▲《醜得要命》中，朴正民特別去練了篆刻技術來演出盲人篆刻師。（圖／壹壹喜喜電影）

▲孫藝真（右）在《徵人啟弒》飾演輔佐李炳憲的妻子，也是本屆青龍姐的影后提名之一。（圖／龍祥電影）

▲Jisoo前男友安普（右）憑藉《凌晨兩點的惡魔》入圍本屆青龍獎男新人。（圖／車庫娛樂）

▲《全知讀者視角》斥資300億拍攝，但只有安孝燮入圍青龍獎，成為全劇組的希望。（圖／采昌）

韓國電影界年度盛事「第46屆青龍獎」將於11月19日首爾汝矣島KBS Hall盛大舉辦，典禮的正式入圍名單目前已全數公布，《NOWNEWS今日新聞》為您整理典禮五大看點，玄彬、孫藝真婚後首次公開同台、朴正民同時入圍影帝及男配、入圍影后演員都超大咖、Jisoo前男友安普賢入圍男新人、《全知讀者視角》斥資300億（約台幣7億）是否能夠抱獎回家等等，每一個環節尚未播出，都讓人直呼期待。孫藝真與玄彬結婚後一度淡出幕前，把重心放在迎接兒子的誕生與家庭生活。直到去年起，兩人才恢復各自的演藝工作，沒想到剛復出就分別以《徵人啟弒》、《哈爾濱》雙雙入圍本屆影后、影帝，這也是夫妻倆婚後首度一起參加公開活動，有機會一起走上紅毯，讓粉絲期待度爆棚。朴正民本次靠《醜得要命》、《哈爾濱》入圍本屆影帝及最佳男配角，他在《醜得要命》中一人分飾兩角，飾演盲人篆刻師林永奎的年輕時期，以及永奎的兒子林東煥，充滿情緒的演技獲得好評；在《哈爾濱》中朴正民飾演獨立運動家禹德淳，是和玄彬一起籌劃謀殺案的重要人物之一，片中演技爆炸獲得評審好評，同時入圍兩項大獎的他，為本次青龍獎得獎機率最大的演員之一。本次青龍獎影后入圍名單為：孫藝真《徵人啟弒》、宋慧喬《祭司2：闇黑修女》、李在仁《異能5：死了一個超人以後》、李慧英《聖母殺手》、林潤娥《凌晨兩點的惡魔》，超演技派的5位演員全提名，堪稱「死亡之組」讓評審超頭痛，最終將獎落誰家，沒有人能夠事先預測。BLACKPINK Jisoo的前男友靠著主演《凌晨兩點的惡魔》入圍本屆最佳男新人獎，他在片中飾演角色「吉九」，因為失業意外接下了一份打工，那就是監視每天凌晨會變成惡魔的潤娥，並且在天亮後背她回家，劇情搞笑又浪漫，雖然無緣入圍影帝，不過也讓他入圍一生只有一次的最佳男新人獎。《全知讀者視角》斥資300億超大製作，並且邀請李敏鎬、安孝燮等大咖演員主演，沒想到卻只入圍了最佳男配角獎（安孝燮）、最佳技術獎（視覺特效），因此唯一入圍的演員安孝燮也成為了整個劇組的希望，不知道能否為劇組爭光帶獎回家。