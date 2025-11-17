我是廣告 請繼續往下閱讀

73歲陳姓老翁昨（16）日傍晚發生一起死亡車禍！一輛轎車下陸橋後違規右轉，撞上直行機車，接著失控衝撞停在待轉格內的8輛機車，第一時間遭撞的林姓騎士傷重不治，其他8名騎士也都受傷送醫。今天檢方相驗，確認林男死因為頭部外傷、腹部挫傷、內出血，致創傷性休克死亡。而肇事駕駛現年73歲，是名退休的小黃司機，過去有過五次違規紀錄，被依過失致死罪移送，30萬元交保。回顧這起發生在昨天傍晚5點，於土庫一路、土庫二路交叉口的慘劇，陳姓阿公當時開車下橋，欲右轉清豐二路360巷時，先撞上一輛由50歲菲律賓籍男子騎乘的機車，接著又繼續衝向待轉區撞上8輛機車而肇事，這名菲籍男騎士當場顱內出血重創，送醫後不治身亡，據了解死者的太太是台灣人，夫妻倆一起開雜貨店跟便當店，當時正要騎去剪頭髮，沒想到魂斷在離家3公里之處，另外其他8名傷者則是被趕來的救護人員分別送醫，現場一片凌亂相當慘烈。陳翁家就住在離事發地約1公里處，土庫一路陸橋下橋後禁止右轉至清豐二路360巷，陳若依規定不右轉360巷，繞路得花約6分鐘才可到家，但疑抄近路違規右轉釀禍，對於違規行為釀1死8傷重大車禍，陳僅輕描淡寫說，「右轉時不知道就撞上機車了」。林姓死者為菲律賓籍，娶了台灣籍妻子後定居在楠梓區開便當餐飲店，昨外出送餐飲，沒想到卻遇死劫；林的妻子和一雙兒女上午到殯儀館配合檢方相驗，3人表情哀戚。高市警楠梓分局楠梓所副所長徐晨剛指出，該處德民新橋下只能直行不能右轉，該肇事駕駛違規右轉。肇事駕駛是73歲的陳姓男子，是名退休不久的小黃司機，之前就有過五次違規記錄，還有一次把小黃亂停在路中間，害騎士撞上，開車習慣顯然有問題。