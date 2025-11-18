我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓韶禧（如圖）從《重逢的世界》小角色開始，憑藉出色外貌與演技逐步累積知名度，後來以《夫妻的世界》爆紅。（圖／韓韶禧IG＠xeesoxee）





出演韓劇《夫妻的世界》獲封最美小三的韓韶禧今（18）日迎來32歲了！韓韶禧的成名之路其實充滿波折，她高中時期就讀蔚山女子高中，還是金泰希的學妹，畢業後她決定放棄升學，帶著微薄積蓄前往首爾追夢。韓韶禧剛到首爾的日子相當艱辛，為了負擔日常開銷，她曾在咖啡店、酒吧等都工作過，常常白天結束一份工作，晚上又接著另一班，一路忙到天亮。過程雖然辛苦，但在朋友引薦下，韓韶禧最後順利接到模特兒工作，成功踏入演藝圈。韓韶禧高中時就讀韓國的蔚山女子高中，45歲女星金泰希也畢業自這所學校，韓韶禧從小就長得漂亮，所以也很快就變成全校焦點，當時還有個「蔚山宋慧喬」的稱號。因為父母早早離異，韓韶禧由奶奶照顧長大，學校活動也都是奶奶或熟識的長輩到場支持，雖然韓韶禧高中念的是美術科，但奶奶非常愛看韓劇、也希望孫女有天可以成為藝人，於是韓韶禧高中畢業後就決定不繼續升學，帶著一點點積蓄直接前往首爾打拚，一邊打工一邊碰碰運氣找機會。後來，韓韶禧靠著讀攝影系的朋友介紹，順利接到模特兒工作，也因此踏進演藝圈的大門。2017年，韓韶禧正式以演員身分出道後，先在《重逢的世界》亮相，雖然是小角色，但憑著超吸睛的外貌和實力派演技，吸引不少製作人注意；同年她還接下《金錢之花》的女二角色，演藝事業開始一路往上衝。直到2020年，韓韶禧終於靠著《夫妻的世界》中的小三角色呂多景爆紅，把那種既惹人厭又讓人移不開視線的魅力演得淋漓盡致，還讓觀眾氣到跑去她社群留言，卻也讓她獲得超高知名度，邀約如雪片般飛來，正式奠定韓韶禧在演藝圈的地位。韓韶禧早前曾在訪問中回憶出道前的日子，當時她剛到首爾相當辛苦，為了維持生計，除了超商、網咖，只要能賺錢的兼差她幾乎都試過，常常剛結束白天的打工，又接著到酒吧上班，一忙就是到天亮。韓韶禧也曾在社群透露，若不是那段日子咬牙撐著走過去，就不會成為今天的她。不過正也因經歷過那樣的生活，讓韓韶禧能在演戲時能把生活磨出的感受帶進角色，在劇中呈現更真實的情緒與深度。11月18日的壽星不只有韓韶禧！還有台灣演員劉亮佐、台灣主持人謝哲青、台灣藝人曾少宗、日本歌手岡田准一、韓國女團CLC成員Sorn，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！