財政部「全民普發一萬元」政策時實施中，已有不少民眾萬元陸續入帳。一萬元怎樣用最划算？飯店推住房專案，萬元最高放大11倍，有得住有得喝，一泊多食全包；餐飲品牌也放大萬元價值，甚至消費滿萬就能額外送價值最高6千元的餐券。《NOWNEWS今日新聞》整理全台飯店、餐廳品牌30家以上優惠一次看。
🟡普發一萬住房優惠
📍台北萬豪酒店
台北萬豪酒店即日起至2026年3月31日推出「萬元奢享假期」一泊二食住房專案，雙人入住經典客房即享免費升等豪華客房，含兩客Garden Kitchen豐盛自助式早餐，額外加碼能欣賞台北101、松山機場飛機起降絕美景致的20樓高空景觀餐廳INGE’S Bar & Grill豪華海陸餐，匯聚精選海陸炭火燒烤、噴香四溢麻辣滷味、酥炸海鮮拼盤等人氣美饌，以及四杯精選飲品。專案優惠價每房每晚9999元，原價2萬9623元，相當34折，省近2萬元。可於官網快速訂房或者台北萬豪酒店電話(02)8502-0899。
📍JR東日本台北
即日起起開放預訂，JR東日本台北限時推出兩款冬季限定組合，結合日本料理郡司行雄主導的「HAYASE日本料理」的精緻料理與飯店精選房型，打造「一宿一宴」，放大普發一萬元價值。像是限量僅十間的「普發一萬放大術－極饗和牛一泊二食住房專案」，原價3萬3715元，超值優惠價1萬元，可以約3折優惠入住13坪大的行政尊榮客房乙晚，享有行政酒廊專屬禮遇與Happy Hour暢飲時光。晚間於HAYASE日本料理品嚐「日本和牛涮涮鍋雙人套餐」，嚴選日本A5等級銘牌和牛，以昆布高湯引出原味，搭配秘製醬汁與季節蔬菜。
📍台北文華東方酒店：
響應全台「普發一萬元現金」熱潮，台北文華東方酒店也推出期間限定住房專案「萬享扇悅時光」，以萬元即可入住，享受雙人早餐與尊榮禮遇，專案快閃預訂自11月17日起至21日，僅五日限時限量開賣！每房每晚1萬元整即可雙人入住豪華客房，而行政都會套房雙人入住亦僅需2萬元整。住房適用期間為2025年11月17日至12月23日，週日至週五，數量有限，售完為止。
📍台北凱達大飯店
台北凱達大飯店以「全民共享、幸福放大」為概念推出「豪享度假」超值限量住房專案，即日起至2026年4月30日止，只要一萬元即可於週一至週四入住豪華套房，享買一送一，或者入住家庭房買一送二（連住三晚），周五每晚也只要加價400元，再搭配11月的周年慶優惠，住宿透過官網訂房入住滿4888元，再加碼贈500元抵用券；另外餐飲也有滿千贈百、早餐買一送一等優惠。
普發一萬放大至5萬 住套房買一送一、家庭房買一送二
台北凱達飯店說明，其中的豪華套房每晚原價2萬2800元+10%，採大面窗景與自然採光設計，配有獨立客廳、寬敞臥室與景觀泡澡浴缸，住兩晚原價5萬160元；而家庭房每晚原價1萬5800元+10%，等於住三晚原價要5萬2140元，兩個方案都等同現省了4萬多元，且同樣是下殺不到３折之優惠。凱達飯店提醒，專案每日限量三間，數量有限。
📍國聯大飯店
剛斥資三億多進行改裝優化陸續完成的國聯大飯店，此次推出「國聯景觀套房一泊二食」買萬送萬優惠活動，專案入住的「國聯景觀套房」，有大片窗輕鬆將台北101、大巨蛋、國父紀念館等指標性勝景納入眼下，專案還能享有「SLATE CAFE板石咖啡廳」自助式早餐，並送上牛肉麵，不論番茄、紅燒或清燉風味的冠軍牛肉麵，都是在「台北市牛肉麵國際大賞」中獲得金牌的殊榮。而此次優惠活動所謂的「買萬送萬」，就是住宿一泊二食之外，還另贈可獲得國聯景觀套房住宿券一張(含自助式早餐)。
📍台中港酒店
台中港酒店放大普發一萬依現金價值，即日起至2025年12月31日止推出一萬元入住總統套房專案(原價6萬8000元)，入住旅客可享萬元價體驗尊榮空間，並加贈5000元台中港酒店線上商城灣兔購抵用券。此外，台中港酒店同步導入虛擬貨幣支付服務，成為全台首家導入虛擬貨幣支付MaiCoin PAY的旅宿業者，未來消費者可透過虛擬貨幣進行付款，慶祝首波啟用台中港酒店除了推出超狂優惠，前三名使用MaiCoin PAY付款的旅客，可享「總統套房一泊一食」優惠價 1萬1111 元，再加碼贈送「雅緻雙人房乙晚」，體驗一折價入住再享一晚住宿的極致回饋。
📍台南晶英酒店
台南晶英推出「晶喜發發發」住房專案連住三晚僅需9999元，加1元再享單日雙人自助式早餐，即日起更延長優惠至2026年1月22日止，平日週日至週四住房皆適用，可於平日週日至週四入住12坪海東客房三晚，11 歲以下兒童還可免費入住，全家出遊相當划算。搭配飯店高鐵聯票更有7折起優惠。
無法連住三晚沒關係 可住兩晚另一晚換住宿券
台南晶英酒店補充提到，為滿足不同旅客的彈性需求，亦同步推出「三天二夜」搭贈效期至2026年6月30日住宿贈品券乙張，除了讓旅程規劃更具彈性，也能作為親友贈禮共享出遊喜悅。專案期間旅客皆可擇一日以1元銅板價加購自助式豐美早餐，早餐將有府城美食與異國料理等豐富菜色。
📍嘉義福容voco酒店：
嘉義福容voco酒店推出「voco萬德福計畫」三大住房專案，有直接下殺1.39折的「開箱套房奢華兩夜」，兩晚原價7萬2千元的單臥套房，現在僅需1萬元就能輕鬆開箱
▪️雙人度假組合：
入住「高級客房 一大床」連續兩晚，除含翌日雙人早餐，再加碼贈送一晚價值2000元的等值晚餐，房客可自由選擇在田園西餐廳享用半自助式晚餐，或於福粵樓品味粵式套餐。
▪️四人一宿全餐專案：
入住「高級客房 二大床」，除含翌日4客早餐，更附當日晚餐4客。可任選田園西餐廳1280元主餐一道，推薦主廚力作「『維希』爐烤挪威鮭魚搭配伊比利火腿刺山柑佐甜大蔥奶油醬汁」，還能同步享受美、墨美食節的豐盛自助餐檯菜色吃到飽。
▪️開箱套房奢華兩夜：
堪稱最殺優惠！原價每晚3萬6000元的單臥套房，等於兩晚破7萬元，現只要1萬元即可入住兩晚，含翌日雙人早餐，折扣下殺至1.39折。套房設有獨立起居空間與舒適大床，並貼心配置辦公桌，讓旅客無論是休憩度假或遠端辦公都能盡享愜意。
📍承億酒店
承億酒店主打兩大住房專案，即日起開放搶訂（可入住日期至12月30日為止），其中「一泊三食尊享方案」享8999元入住經典和式雙床房（原價3萬9093元），可享有三餐，包含「貳陸日全食」的雙人Brunch Buffet、泰式餐酒館「BAR KAO」雙人套餐，到全台唯一高空懸挑無邊際透明泳池酒吧「Pool Bar」的午後甜點下午茶，且於平日入住還可享13:00延退或免費升等豪華房（各限量10間）。
「尊爵套房三天兩夜」更優惠，以萬元能入住雙倍假期為亮點，原價11萬2000元，等於萬元放大11倍。可入住一晚即加贈同房型一晚，等於用一萬元享受兩晚住宿，並含雙人行政酒廊禮遇，且每房最多可入住四位，平均下來每人每晚才1250元。
📍高雄日航酒店：
高雄日航酒店迎來週年慶，同步響應政府「普發一萬元」政策，
推出限時住房優惠「一泊滿食」，體驗原價超過2萬元住宿 及餐飲饗宴，專案平日每晚6900元起（另加10%服務費及5 %稅金），將一萬元的消費最大化。專案入住贈「滿食護照」， 一次體驗館內五間餐廳的招牌美饌。 以咖啡廳人氣珠寶盒下午茶為序幕，晚間續享日本料理「飛翔」 前菜拼盤與刺身拼盤、桃泉中餐廳招牌木瓜盅、蟹黃芙蓉虎蝦球、R ooftop Bar 22 天空酒吧風味燻烤豬肋排、綜合水果盤與麒麟啤酒。 住房專案含翌日全自助式早餐至多兩客，一次就能體驗住宿、 下午茶與多國美饌。即日起於官網可下訂。
📍福容大飯店連鎖：
福容大飯店連鎖推出萬元可住旗下多家飯店三天兩夜，甚至選擇福容徠旅，一次購買即可入住林口、中壢、水里、高雄、墾丁、澎湖任選四館。
▪️福容大飯店旗下福容徠旅推出「萬元環島任選專案」，一次購買即可入住林口、中壢、水里、高雄、墾丁、澎湖任選四館平日入住乙晚不含早餐，週六僅需加價500元起，墾丁、澎湖 加碼假日不加價。入住後可獲電子住宿憑證三張，於福容家APP中靈活使用、自由兌換。
▪️麗寶福容店以三天兩夜雙人平日入住只要9999元起，含兩日雙人早餐及麗寶樂園門票來搶客，玩樂園、住飯店逛OUTLET一次滿足的全方位渡假享受。
▪️福容大飯店台北一館11月12日起至12月29日止限時推出「冬令泡湯食旅」住房專案，含雙人自助早餐與順園日式晚餐(蟳蟹海鮮鍋或西京和食套餐擇一），再享黃金美人湯與三溫暖放鬆身心。
▪️福容大飯店台北二館則推出「深石坪四天三夜逍遙遊」，雙人每房9999元，除了升等豪華客房、雙人早餐、動物園與貓纜門票多重好禮之外，再贈甫獲2025臺北國際牛肉麵節鮮食創意銀獎的雙人牛肉麵。
▪️福容淡水漁碼店推出三天兩夜海景假期，每房9999元再贈兒童免費入住，加碼餐飲優惠券大放送。凡購買聯合餐券、櫻桃鴨一鴨三吃或泡湯券皆享多重回饋，最適合家庭共享假期時光。
▪️福容大飯店福隆店則推出萬元住房專案，雙人入住精緻和洋客房三天兩夜，另贈萬元折扣券組(含住房、餐飲、SPA及休閒折扣)，2026年底前皆可使用，最高可折抵超過萬元，讓旅客吃住玩樂一次滿足。
▪️福容大飯店桃園機捷A8店與桃園店則祭出「住一晚送一晚」超值方案，可選擇連續入住兩晚或同日入住兩間房，每日限量供應。
▪️福容大飯店花蓮店則迎來15週年慶，雙人成行只要2340元起，假日限量不加價，11月10日前預訂12月指定日，再享24小時睡飽飽加碼優惠。
🟡普發一萬餐飲優惠
📍高雄洲際酒店
適逢開幕四週年，加上普發萬元政策，高雄洲際酒店推出限時特賣禮券「Thanks 4 Giving 盛饗雙倍券」。凡以售價4444 元超值價格購入票券，即可獲得雙倍額度8888元餐食消費金，可於2026年1月2日至6月30日平日午晚餐期間，於館內四間餐廳使用：SEEDS大地、HAWKER好客、湛露、WA-RA（Kappo割烹菜單不適用）。另外還有獨家週年餐食禮券，僅限11月20日至11月23日於官方線上商城獨家販售，四天快閃、數量有限，售完即止。餐食禮券可於高雄洲際酒店官網購買。
而高雄洲際酒店亦於週年慶期間推出「感恩際遇・四重回饋」活動，邀賓客以美味共享節慶喜悅。自即日起至11月28日止，凡於指定餐廳用餐，即可享多重餐飲回饋，並透過社群限時動態打卡再獲主廚精選前菜。活動更包含雙重刮刮樂抽獎，最大獎有機會獲得全桌免單禮遇或尊榮「總統套房住宿券」。
▪️「Thanks 4 Giving 盛饗雙倍禮券」活動一覽
內容：以 4444元 超值禮遇價，即可尊享雙倍額度8888元的餐食盛宴，可在飯店內各四家餐廳使用。
販售日期：2025年11月20日上午10:00 ~ 2025年11月23日晚間23:59
禮券數量：每日限量75張禮券，售完為止
禮券適用期間：2026年01月02日 ~ 2026年06月30日的平日（週一至週五）午 / 晚間限定
（遇假日、國定假日、連假或特殊節日及彈性調整放假日則票券不適用，但得依券面價格折抵新台幣4444元元之消費）
📍台北美福飯店
台北美福大飯店推出的「萬萬BOOK」超值餐飲饗宴活動，則有兩波優惠。首先是到飯店內潮粵坊、米香台菜、GMT義大利餐廳或晴山日本料理消費，發票金額累計滿1萬元，即可憑發票獲贈一張指定招牌菜色的免費兌換券，兌換價值最高達6680元+10%。
一萬元可拿來吃六人套餐 吃片皮鴨等廣菜菜原價1萬6
「萬萬BOOK」另一優惠則是有三種頂級饗宴選擇，消費者僅需支付1萬元+10%，即可享用價值最高約1萬6000元左右的六人分享套餐。最推薦賺很大的「潮粵坊」的「招牌片皮鴨三吃」，搭配「老罈酸菜龍虎斑」等招牌餐點，原始售價1萬4980元+10%（1萬6478元）。台北美福飯店提到，「萬萬BOOK」超值餐飲饗宴活動已於即日起推出，席位有限，詳情及訂位請洽02-7722-3399，或至台北美福大飯店官網線上訂位。
📍台北君悅酒店：
台北君悅酒店表示，要將餐飲金再放大1.3倍！即日起至明年1月底每週一至週三全館餐廳皆可以1千元抵用1300元，至多以6千元能折抵7800元餐飲消費金額。台北君悅酒店並提到，凱菲屋自助餐廳正推出大馬風情美饌！攜手馬來西亞友誼及貿易中心與馬來西亞觀光局，即日起至12月7日推出限定「馬來美饌‧經典再現」，菜色包含肉骨茶、椰漿飯及仁當牛肉等近20道佳餚。訂位洽台北君悅或訂位專線(02) 2720-1230。
📍台北喜來登飯店：
台北喜來登飯店即日起至11月30日推出「萬元聚餐優惠」，主打「8人吃到飽不超支」概念，最高現省超過5700元。十二廚自助餐廳「萬元聚餐專案」平日晚餐時段8人同行僅需1萬元，由韓國明星主廚KAI領軍，帶來一系列韓國經典美饌，包括「松葉蟹、生猛海鮮、爐烤牛排吃到飽」與啤酒無限暢飲，並有現點現做的「鮑魚海鮮人蔘雞粥」、韓式川辣豬五花、碳烤牛板腱與韓式燉牛肉等熱菜。甜點區也有開心果舒芙蕾鬆餅、韓式堅果糖餅與草莓優格霜淇淋等。專案需於線上預訂並完成訂金預付，優惠名額有限、額滿即止。
SUKHOTHAI泰式餐廳則推出「萬元泰式桌菜」，6至8人即可享用豐盛分享餐，每組1萬元，折扣約63折。菜色包含泰式開胃前菜組、月亮蝦餅、金沙咖哩龍蝦、清蒸檸檬龍虎斑與脆皮豬肉什錦蔬等。上述專案皆可累積「寒舍生活APP」點數回饋。
📍漢來美食（旗下島語、漢來海港、名人坊、漢來上海湯包等皆適用）
餐飲集團漢來美食此次推出「萬元普發‧全民開動」活動，消費者只要11月12日至12月12日，凡於漢來美食旗下宴會廳除外的餐廳用餐消費，並使用來美食APP集點，單筆滿2000元即可獲得抽獎機會一次，有機會抽中「萬元餐飲抵用券」。
目前漢來美食旗下擁有「島語」、「漢來海港」、「名人坊」、「漢來上海湯包」、「上菜片皮鴨專賣店」、「溜溜」等多個品牌，漢來美食表示，近年除積極展店布局外，並持續強化會員經濟，集團未來將持續優化會員功能，並整合LINE官方帳號服務，打造更便利、個人化的會員體驗，強化顧客與品牌間的連結。
📍「Mega50餐飲及宴會」三大餐飲品牌：
新北美食地標「Mega50餐飲及宴會」也因應普發一萬推出各式優惠，即日起至12月31日旗下「50樓Café」、「Asia49亞洲料理及酒廊」、「Mega50宴會廳」祭出多項超值優惠，適逢新北歡樂耶誕城同步登場，能感受熱鬧節慶氣氛兼大啖美食。
▪️50樓Café自助餐廳
新北最高「50樓Café自助餐廳」(50F)以海陸百匯及360度無敵景觀聞名，全新主題「歲末海鮮饗宴」登場，各式極鮮海味上桌，活動期間平日午餐時段4位成人同行用餐，可享1人免費(半價兒童不列入人數計算，服務費恕不折扣)。訂位專線(02)7705-9723。
▪️Asia49亞洲料理及酒廊
坐擁101大樓最美天際線的「Asia49亞洲料理及酒廊」(49F)，被譽為新北第一景觀餐廳。由泰、馬、台籍廚藝團隊聯手設計的全新商午套餐將於11月14日上市，原價每份380元+10%，3人同行享8折只要1000元(含服務費)。迎接年末派對旺季，Asia49也同步推出包場專案優惠，不分平假日包場7萬元起，加贈價值1萬元飲品(精選紅白酒/瓶裝啤酒/創意調酒/軟性飲品任選)，再送台北遠東香格里拉飯店住房。訂位專線(02)7705-9717。
▪️Mega50宴會廳
「Mega50宴會廳」(48F)以壯闊景觀、專業設備等優勢領先同業，更有排盤大氣、滋味鮮美的豐盛粵餚。為回饋賓客，平日下訂原價1萬2800元+10%的桌席，特價只要1萬元+10%(每桌10人，需訂席6桌以上)。訂位專線(02)7705-9742。
資料來源：台北萬豪酒店、台北凱達大飯店、台南晶英、台北君悅、承億酒店、福容大飯店、台北喜來登飯店、嘉義福容voco酒店、台中港酒店、漢來美食、JR東日本台北、國聯大飯店、台北美福大飯店、高雄洲際酒店
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
