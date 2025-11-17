【唐綺陽星座運勢週報11/17-11/23】本週五星逆行中，容易感到不順遂，反省回顧與懷舊氛圍交織。週三水星逆回天蠍，秘密易被揭露，眾人被迫反思內在，天蠍座小心被翻舊帳。週六太陽衝刺進射手，注意天氣變化大，關注學校、教育或海外計畫等相關話題。天王星對分相，莫名衝突增多，當心無故被人針對，週三至週六間需提高警覺。

我是廣告 請繼續往下閱讀
星象影響：五星逆行、水星逆回天蠍、太陽衝刺進射手、天王星的對分相

12星座個別影響：

金牛：需要配合不同意見的人；感情爭執是種溝通
雙子：行事衝動易被針對；感情成敗都與說話有關
魔羯：職場遇挑戰自己的後輩；感情積極主動表達
水瓶：溝通態度需認真嚴肅；感情遇愛鬥嘴的對象

牡羊：前景看好可小幅推進；感情需關注兩人願景
巨蟹：工作找有年紀落差夥伴；感情有年下戀機會
獅子：與長官互動是成敗關鍵；感情避免老氣橫秋
處女：工作任務忙碌環環相扣；感情建議風趣一些

天秤：尋求專業助力提升效率；感情可準備小驚喜
天蠍：感性之餘也需表現專業；親和力帶動桃花運
射手：可接受找上門的新機會；感情有進一步機會
雙魚：機會眾多但建議多參考；感情出現示好桃花

資料來源：唐綺陽占星幫

相關新聞

唐綺陽星座運勢／雙魚、射手壓力不小　1星座戰無不勝請勇敢告白

看完唐綺陽書秒退費！作家謝知橋「夭壽但合法」惹議　國師回應了

唐綺陽星座運勢／水瓶、巨蟹事業選擇困難　1星座與新對象有火花

唐綺陽星座運勢／雙子天秤問題多需一一擊破　1星座遇見理想天菜