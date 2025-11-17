【唐綺陽星座運勢週報11/17-11/23】本週五星逆行中，容易感到不順遂，反省回顧與懷舊氛圍交織。週三水星逆回天蠍，秘密易被揭露，眾人被迫反思內在，天蠍座小心被翻舊帳。週六太陽衝刺進射手，注意天氣變化大，關注學校、教育或海外計畫等相關話題。天王星對分相，莫名衝突增多，當心無故被人針對，週三至週六間需提高警覺。
星象影響：五星逆行、水星逆回天蠍、太陽衝刺進射手、天王星的對分相
12星座個別影響：
金牛：需要配合不同意見的人；感情爭執是種溝通
雙子：行事衝動易被針對；感情成敗都與說話有關
魔羯：職場遇挑戰自己的後輩；感情積極主動表達
水瓶：溝通態度需認真嚴肅；感情遇愛鬥嘴的對象
牡羊：前景看好可小幅推進；感情需關注兩人願景
巨蟹：工作找有年紀落差夥伴；感情有年下戀機會
獅子：與長官互動是成敗關鍵；感情避免老氣橫秋
處女：工作任務忙碌環環相扣；感情建議風趣一些
天秤：尋求專業助力提升效率；感情可準備小驚喜
天蠍：感性之餘也需表現專業；親和力帶動桃花運
射手：可接受找上門的新機會；感情有進一步機會
雙魚：機會眾多但建議多參考；感情出現示好桃花
資料來源：唐綺陽占星幫
我是廣告 請繼續往下閱讀
12星座個別影響：
金牛：需要配合不同意見的人；感情爭執是種溝通
雙子：行事衝動易被針對；感情成敗都與說話有關
魔羯：職場遇挑戰自己的後輩；感情積極主動表達
水瓶：溝通態度需認真嚴肅；感情遇愛鬥嘴的對象
牡羊：前景看好可小幅推進；感情需關注兩人願景
巨蟹：工作找有年紀落差夥伴；感情有年下戀機會
獅子：與長官互動是成敗關鍵；感情避免老氣橫秋
處女：工作任務忙碌環環相扣；感情建議風趣一些
天秤：尋求專業助力提升效率；感情可準備小驚喜
天蠍：感性之餘也需表現專業；親和力帶動桃花運
射手：可接受找上門的新機會；感情有進一步機會
雙魚：機會眾多但建議多參考；感情出現示好桃花
資料來源：唐綺陽占星幫