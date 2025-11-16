提早迎接聖誕節，星巴克表示，最新推出「買一送一」咖啡優惠、連喝2天歡樂同慶好友分享日；統一企業集團表示，年度聖誕慶典2025愛・Sharing以歐洲浪漫水都「緣定威尼斯」為主題，在台北時代百貨打造璀璨鑽石切面的飄雪場景搭配燈光秀，還有面具小熊新品登場。歐客佬咖啡表示，2025南港國際咖啡展全場買1送1、滿額再送精品咖啡。
星巴克：買一送一「連喝2天」咖啡優惠！
連喝2天「星巴克買一送一」最新咖啡優惠！星巴克表示，歡樂同慶好友分享日，2025年11月17日(一)至11月18日(二)，活動期間11:00-20:00購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
提醒大家，不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
統一時代百貨「緣定威尼斯」聖誕慶典！
統一企業集團年度盛事2025「愛・Sharing」今年以浪漫水都「
威尼斯」為主題城市，在台北時代百貨2F夢廣場打造13米高的聖誕主樹Purple Wish搭配嘉年華面具節，以運河「里阿爾托橋」為起點，穿梭在聖馬可廣場的歌德式柱體間、踏上有如璀璨鑽石切面的華麗場景，還能聽到動態歌頌四季協奏曲樂章。
即日起，每日18:00後整點還有「閃耀威尼斯燈光秀」與飄雪表演。「鑽石走廊」則於每日18:00後開放，體驗滿滿鑽石切面營造的絢麗光影，一同觸碰鑽石還有聲光共鳴。
星巴克：威尼斯面具小熊新品開賣！鐵盒餅乾必收
超人氣星巴克Bearista小熊，戴上威尼斯面具、或化身貢多拉船夫，化身浪漫華麗造型的馬克杯、吊飾和鑰匙圈，價格為550元～1500元。；還有多款具收藏價值的鐵盒禮盒，包括「義式可可脆片奶油餅乾提盒」、「義式水果軟糖旋轉音樂盒」、「星巴克焦糖義式脆餅罐」、「義式綜合夾心黑巧克力收納盒」，價格為350元～500元。
歐客佬咖啡：買一送一！2025南港國際咖啡展
歐客佬咖啡表示，即日起至11月17日，南港展覽館一館展出「2025南港國際咖啡展」，歐客佬咖啡現場從巴拿馬、 哥斯大黎加到台灣BoC鄒部落咖啡評鑑咖啡，匯聚超過30款頂級莊園精選，最齊全的藝妓咖啡；還首賣限定「世界盃虹吸冠軍配方豆系列」。全場「買1送1」，滿額再送精品咖啡。
資料來源：星巴克、統一企業集團、2025愛・Sharing、歐客佬咖啡、2025南港國際咖啡展
我是廣告 請繼續往下閱讀
連喝2天「星巴克買一送一」最新咖啡優惠！星巴克表示，歡樂同慶好友分享日，2025年11月17日(一)至11月18日(二)，活動期間11:00-20:00購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
統一企業集團年度盛事2025「愛・Sharing」今年以浪漫水都「
即日起，每日18:00後整點還有「閃耀威尼斯燈光秀」與飄雪表演。「鑽石走廊」則於每日18:00後開放，體驗滿滿鑽石切面營造的絢麗光影，一同觸碰鑽石還有聲光共鳴。
超人氣星巴克Bearista小熊，戴上威尼斯面具、或化身貢多拉船夫，化身浪漫華麗造型的馬克杯、吊飾和鑰匙圈，價格為550元～1500元。；還有多款具收藏價值的鐵盒禮盒，包括「義式可可脆片奶油餅乾提盒」、「義式水果軟糖旋轉音樂盒」、「星巴克焦糖義式脆餅罐」、「義式綜合夾心黑巧克力收納盒」，價格為350元～500元。
歐客佬咖啡表示，即日起至11月17日，南港展覽館一館展出「2025南港國際咖啡展」，歐客佬咖啡現場從巴拿馬、 哥斯大黎加到台灣BoC鄒部落咖啡評鑑咖啡，匯聚超過30款頂級莊園精選，最齊全的藝妓咖啡；還首賣限定「世界盃虹吸冠軍配方豆系列」。全場「買1送1」，滿額再送精品咖啡。