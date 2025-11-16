高雄地區的鄉親記得儲水！根據台灣自來水公司公告表示，高雄市林園區有7條路段因汰換管線，今（16）日與明（17）日連續兩天將實施停水8小時作業，提醒民眾早點儲水備用。《NOWNEWS今日新聞》特別整理高雄今日周日停水與明日周一停水範圍、停水時間，帶領讀者一文快速看懂。
◼︎ 高雄市11/16、11/17停水範圍一次看
🕦停水時間：11月16日至11月17日，每日上午8時至下午16時（共2天，每日8小時）
📍影響區域：林園區中正路、力行路、北汕二路、北汕路、占岸路、東汕路、西汕路。
停水原因：汰換管線。
❗停水注意事項
台灣自來水公司提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
自來水公司建議，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，本處將派專人到府服務。
資料來源：台灣自來水公司
我是廣告 請繼續往下閱讀
🕦停水時間：11月16日至11月17日，每日上午8時至下午16時（共2天，每日8小時）
📍影響區域：林園區中正路、力行路、北汕二路、北汕路、占岸路、東汕路、西汕路。
停水原因：汰換管線。
台灣自來水公司提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
自來水公司建議，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，本處將派專人到府服務。