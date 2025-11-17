我是廣告 請繼續往下閱讀

▲旅居菲律賓多年的作家林南宏提到台菲原住民之間的關聯。（圖／林南宏提供）

台灣與菲律賓原住民族的歷史連結近日再度成為焦點，長期關注菲律賓議題的新聞工作者林南宏指出，兩地族群並非僅文化相似，而是同屬南島語族脈絡下的「跨海親族」。他認為，重新理解這段關係，有助於看見台菲之間深層的文化共享與歷史互動。根據語言學與人類學研究，台灣多個原住民族與菲律賓北方族群具有高度語彙相通性，如蘭嶼達悟語與巴丹群島的 Ivatan 語可達六成以上互通程度，支持南島語族自台灣向外遷徙的假說。林南宏指出，從舟船技術、海洋知識到架高屋舍等生活方式，都顯示兩地並非偶然的文化相似，而是源自共同祖先的文化延續。在文化符號上，兩地皆保留刺青、織布、檳榔文化與象徵祖靈庇佑的幾何紋樣。儀式與社會生活中蘊含的萬物有靈觀，也出現在多個族群的常民文化裡。林南宏表示，這些文化線索是理解台菲原住民親緣的重要鑰匙。然而，殖民史與國家發展路徑的差異，讓兩地原住民族面臨不同程度的文化挑戰。台灣經歷荷蘭、清代、日本統治，而菲律賓則受到西班牙、美國與日本影響，使語言流失、土地議題、青年外移成為共同壓力。林南宏指出，雖然方向不同，但兩地原住民族在傳統文化復振上有相似困境。近年來，台菲之間的文化合作逐漸擴大，包括語言復振課程、織布交流、祭儀研究，以及蘭嶼與巴丹群島在舟藝上的跨海互動。青年參與修船、採集故事的工作坊，也逐漸恢復彼此間的海洋連結。林南宏認為，這類「民間主導」的交流，比官方計畫更能促進長期互動。各界期盼，隨著文化、教育與社群合作的深化，台菲原住民的親緣關係能從學術領域走入日常生活。林南宏呼籲，應把海洋視為聯繫兩地的通道，而非阻隔文化的界線，唯有如此，南島家族的共同記憶才能真正被看見與延續。