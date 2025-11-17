我是廣告 請繼續往下閱讀

▲越南中部暴雨釀成嚴重洪災，創越南史上最高紀錄，大片農村被洪水淹沒。（圖／翻攝自越通社）

▲峴港附近古都會安也陷入汪洋中。（圖／翻攝自越南快訊）

近日連續多場強烈風暴伴隨豪雨與海平面上升，重創越南中部地區，會安（Hoi An）從古岱海灘（Cua Dai）到安邦海灘（An Bang）之間近八公里的海岸線遭受嚴重侵蝕。十一月初，位於勒龍軍街（Lac Long Quan Street）的海灘酒吧被巨浪摧毀，原本距離海岸四十至五十公尺的建築如今地基裸露，大片混凝土被掏空並散落沙灘。十月二十三日至十一月三日期間，中越一帶累積雨量達五百至八百毫米，部分區域超過一千毫米，而順化（Hue）與峴港（Da Nang，包括會安）更突破一千五百毫米，多處河川水位超越歷史紀錄。整起災害造成三十二人喪生、四人失蹤、四十三人受傷，逾十三萬戶民宅受淹，近百戶被沖毀，主要道路出現大量山崩並造成嚴重交通中斷。在會安的安邦至古岱沿線海岸，侵蝕持續惡化，阮潘永街（Nguyen Phan Vinh Street）周邊的餐廳與旅宿建物瀕臨危險。六十七歲的民宿業者阮氏霞（Nguyen Thi Ha）透露，二十年來自費築起沙袋護岸，總花費約三十億越南盾，折合約新台幣三百九十萬元，但仍無法抵擋暴潮。近年來海灘被吞噬近五十公尺，她的十多間客房因為海灘消失而幾乎一年沒有旅客上門。四十三歲的阮氏蘭（Nguyen Thi Loan）先前經營民宿兼餐飲店，多次嘗試阻止海蝕未果後，改以石籠加固房屋。最新一波風暴沖走屋前數十公尺沙土，僅剩以石塊加固的建築仍屹立。部分居民也自費購入石材或興建簡易混凝土堤防，試圖在極端天候下保住家園。近來軍方協助居民以沙袋暫時加強海岸線，以爭取時間等待更完整的政府工程。新勝灘（Tan Thanh Beach）居民已向峴港市遞交請願書，要求盡速投入專業團隊與設備處理海岸危機。當局亦在侵蝕區設置警示標誌並禁止民眾下水，以維護居民及遊客安全。廣南省（Quang Nam，現屬峴港市行政區）於二〇二五年初啟動總經費九千八百二十億越南盾、折合約新台幣十二點七億元的海岸防蝕工程，由法國開發署貸款、歐盟補助與地方預算共同支應，將於離岸二百五十公尺建設潛堤並補灌沙源，預計二〇二六年完工。然而居民指出，工程尚未完工使海流重新改變，反而加劇周邊侵蝕。區內交通設施亦受雨災波及，包括八岸橋（Ba Ngan Bridge）多處坍塌，市府規劃投入兩千億越南盾、約新台幣二點六億元進行重建。