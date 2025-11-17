我是廣告 請繼續往下閱讀

▲社群平台上不少網友以戲謔方式回應此事，稱吉隆坡機場多了一項全新景點，彷彿新加坡樟宜機場的星耀瀑布。圖為新加坡星耀樟宜。（圖／美聯社／達志影像）

馬來西亞吉隆坡國際機場第一航廈近日因豪雨突襲，天花板板材發生漏水，造成大量雨水自高處傾瀉而下，令入境旅客大為驚訝。社群平台流傳的影片顯示，事發地點位於卡達航空報到櫃檯附近，水流從天花結構縫隙不斷湧出。綜合外國媒體報導，影片中可見多名旅客與機場員工目睹這場「室內瀑布」時面露錯愕，但不少旅客仍在鄰近櫃檯排隊等待辦理手續。隨著大量積水不斷流出，清潔團隊立即出動拖把及清潔車，保全人員也用欄杆拉起封鎖線，避免民眾接近受影響區域。馬來西亞機場公司表示，事件於下午四點十五分左右發生，當時當地出現異常強降雨。機場方面隨即提高警戒，工程、營運與安全團隊同步投入現場，優先確保旅客安全、控制水患並保護電力系統，並在雨勢減弱後加速清理與修復作業。根據馬來西亞媒體報導，第一航廈天花板漏水與正在進行的屋頂維修與防水工程有關，為施工承包商的作業疏失所致。相關單位已展開後續調查與檢討，以避免類似情況再次發生。社群平台上不少網友以戲謔方式回應此事，稱吉隆坡機場多了一項全新景點，彷彿新加坡樟宜機場的星耀瀑布。有網友甚至調侃為「第二座星耀」，將此意外比喻成與樟宜競爭的特色裝置。吉隆坡國際機場第一航廈為多家航空公司的主要基地，提供國內外航班服務，一向以便利與友善的旅客動線著稱。此次漏水雖造成短暫不便，但機場方面強調作業已全面恢復，後續將持續改善硬體設施以提升使用體驗。