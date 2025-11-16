47歲舒淇近日接受訪問，罕見大談生育話題，她坦言從小不嚮往婚姻，但被問到「想不想要小孩」時，都會毫不猶豫回：「一直都想」，因為原生家庭不幸福，從小被打到大，她害怕複製父母教育方式，想生卻不敢生的矛盾，引起無數女性共鳴。

原生家庭陰影作祟　舒淇怕把痛苦延續下一代

舒淇透露早年曾為懷孕認真調養身體，幻想抱寶寶聞奶香的畫面，眼神滿是期待，甚至萌生息影念頭，但多年未果也只能對外說「隨緣」，她笑說：「我怕自己會像爸媽一樣，把痛苦帶給孩子」，這種內心掙扎比「不想生」更心酸。

▲舒淇（如圖）以自編自導的電影《女孩》，在第30屆釜山國際影展拿下奪最佳導演獎，該片卻稱因「後期趕不及報名今年金馬獎」，引起網友熱議，認為一定受到政治影響。（圖／摘自@sqwhat）
▲舒淇表怕會像爸媽一樣，把痛苦帶給孩子因此不敢生。（圖／翻攝自IG sqwhat）
夫妻兩人像兩個大孩子　無生子壓力更輕鬆

舒淇與馮德倫於2016年結婚，婚後兩人雖然低調但感情相當穩定，兩人結婚多年未育，對此她表示兩人相處像長不大的孩子，沒有生子壓力反而更自在輕鬆，打破婚姻一定要孩子的傳統框架，舒淇罕見將心中的矛盾攤開在陽光下，一番談話引起廣大女性的共鳴。

誰是舒淇？憑《最好的時光》奪金馬影后

今年49歲的舒淇19歲就出道拍廣告，1996年憑藉《色情男女》爆紅，2005年主演《最好的時光》奪下金馬影后，代表作《刺客聶隱娘》、《千禧曼波》等更是經典之作。而舒淇今年自編自導的電影《女孩》，除了贏得釜山影展最佳導演，還獲選為2025年新加坡國際影展開幕片，甚至打進印尼日惹亞洲影展的主競賽，與紅海國際電影節，表現不俗。

▲舒淇雖然以《女孩》拿下釜山影展最佳導演獎，卻被演員爆料狀況外，該片在威尼斯影展首映時，演員看到哭成一團，她卻還在想影片細節，後來才慢半拍加入他們流淚的行列。（圖／TVBS提供）
▲舒淇以《女孩》拿下釜山影展最佳導演獎，該片也登上威尼斯影展首映。（圖／TVBS提供）
想生不敢引共鳴　粉絲淚喊：完全是我心聲

訪問曝光後，粉絲留言區直接淪陷：「舒淇講得太真實！完全是我心聲，想生卻不敢生」「從小被打到大還能這麼正向，好心疼女神」「喊話馮德倫快安排！夫妻基因太強了，寶寶一定超美」「兩個大孩子在一起超甜，隨緣的狀態也好可愛」「希望她早日抱到奶香寶寶！」留言破10萬則，粉絲狂轉金句，場面又感動又溫暖。

