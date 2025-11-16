我是廣告 請繼續往下閱讀

▲舒淇表怕會像爸媽一樣，把痛苦帶給孩子因此不敢生。（圖／翻攝自IG sqwhat）

47歲舒淇近日接受訪問，罕見大談生育話題，她坦言從小不嚮往婚姻，但被問到「想不想要小孩」時，都會毫不猶豫回：「一直都想」，因為原生家庭不幸福，從小被打到大，她害怕複製父母教育方式，想生卻不敢生的矛盾，引起無數女性共鳴。舒淇透露早年曾為懷孕認真調養身體，幻想抱寶寶聞奶香的畫面，眼神滿是期待，甚至萌生息影念頭，但多年未果也只能對外說「隨緣」，她笑說：「我怕自己會像爸媽一樣，把痛苦帶給孩子」，這種內心掙扎比「不想生」更心酸。舒淇與馮德倫於2016年結婚，婚後兩人雖然低調但感情相當穩定，兩人結婚多年未育，對此她表示兩人相處像長不大的孩子，沒有生子壓力反而更自在輕鬆，打破婚姻一定要孩子的傳統框架，舒淇罕見將心中的矛盾攤開在陽光下，一番談話引起廣大女性的共鳴。今年49歲的舒淇19歲就出道拍廣告，1996年憑藉《色情男女》爆紅，2005年主演《最好的時光》奪下金馬影后，代表作《刺客聶隱娘》、《千禧曼波》等更是經典之作。而舒淇今年自編自導的電影《女孩》，除了贏得釜山影展最佳導演，還獲選為2025