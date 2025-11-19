我是廣告 請繼續往下閱讀

▲羅百吉（右）在臉書分享年輕時帥氣照，五官深邃、金髮造型吸睛，媽媽更大讚比GD帥（左）。（圖／翻攝自羅百吉Dj Jerry Official fanpage臉書）

▲羅百吉以電子音樂與Hip Hop闖出獨特風格，締造90年代華語舞曲經典。（圖／翻攝自羅百吉Dj Jerry Official fanpage臉書）

獲封華人電音教父的歌手羅百吉今（19）日迎來53歲了！他早年以電音、嘻哈闖出名聲，90年代和曾慶瑜、L.A. Boyz、蘇慧倫、任賢齊等大咖合作，曾推出〈銼冰進行曲〉、〈Fire〉等代表作，被視為台灣電音先驅。2011年，羅百吉在夜店工作時遇上警方臨檢，初篩微弱陽性一度引發質疑，雖然後來複檢證實無毒品反應、警方也表示可能是吸入殘留氣味所致，但事件仍重挫形象，商演代言大減，之後他逐漸淡出螢光幕，近來多透過社群和粉絲互動。8月底時，羅百吉就在臉書分享年輕照被稱像GD（權志龍），他還笑說媽媽覺得兒子更帥，再度引起話題。羅百吉從小在洛杉磯長大，高中才回台灣念華僑學校，畢業後就一頭栽進演藝圈，用電音、Hip Hop闖出名號。90年代開始，羅百吉的名字幾乎和各種舞曲畫上等號，從替曾慶瑜編〈下一個男人也許會更好〉、幫L.A. Boyz做〈跳〉，到和蘇慧倫、任賢齊合唱〈OK?OK!〉，合作名單一個比一個大咖。後來，羅百吉替阿雅做〈銼冰進行曲〉、和DMC DJ Team推出歌曲〈Fire〉，更把他的電音教父封號坐穩。那時的羅百吉，台前能炒熱氣氛，幕後能把音樂做得又潮又洗腦，可見當年多紅。沒想到就在前途一片光明時，羅百吉於2011年在夜店駐店時遭警方大規模臨檢，當時現場發現大量違禁物品，超過百名民眾被調查，當晚就有82人坦誠吸毒，瞬間成為社會焦點。羅百吉也因身處現場，被要求接受檢驗，當時報告結果出爐初呈現微弱陽性，引發外界揣測；然而，後續羅百吉複檢又轉為沒有毒品反應，警方也表示可能是羅百吉在場時，受到旁人施用後的殘留氣味所造成。不過，就算連員警都出面幫忙澄清，羅百吉的演藝生涯也受到難以挽回的衝擊，後續代言與商演急速減少。羅百吉淡出演藝圈後，近來多在社群媒體與粉絲互動，像今年8月底，他就在臉書貼出年輕時的照片，並表示不少人說他年輕時像GD，而且媽媽覺得他更帥，語氣幽默又自信。網友也接力留言，有人說他把Hip Hop帶進台灣時，GD還在念幼稚園；還有人認為他也有點像韓國歌手Loco。照片曝光後，立刻引發粉絲回憶殺，對比現在外型變化，也讓很多人直喊差異大。11月19日的壽星不只有羅百吉！還有台灣歌手潘越雲、台灣主播張雅琴、台灣演員那維勳、台灣演員林廷憶、韓國女團本月少女成員GoWon，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！