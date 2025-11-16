我是廣告 請繼續往下閱讀

▲告五人（如圖）為校園愛情電影《有病才會喜歡你》量身打造主題曲〈我天生－有病版〉，叩問金馬62。（圖／相信音樂提供）

我天生－有病版〉， 表達了青春時期因愛而產生的執著與不顧一切的熱情， 歌曲由告五人演唱，並找來電影主角詹懷雲、江齊一同獻聲。 出道8年的告五人，憑藉獨特曲風與驚人創作力， 曾為多部影視作品創作了主題曲，不但為影集《華燈初上》創作〈 好不容易〉，累積極高觀看次數。



告五人在收到入圍消息感激地表示，「初次看到電影《有病才會喜歡你》 就非常的有感覺，一邊看初剪，一邊做筆記， 想打造一首專屬於這部電影的歌曲， 想清楚刻畫人物的性格帶進去歌裡。謝謝金馬獎評審， 謝謝導演許富翔與片方的信任，謝謝江齊、懷雲義氣相挺獻聲， 以及感謝所有支持這部片的影迷和我們的哈瓜。」



9m88新突破！今年首度叩問金馬獎



第一次勇闖金馬獎的歌手9m88，她為電影《大濛》獻唱〈大濛的暗眠〉，由導演陳玉勳和音樂人盧律銘負責詞曲創作，9m88表示在錄音時導演建議她可以唱得更樸實一點，以體現歌詞與意境。而9m88除了演唱外，還在電影中詮釋歌舞女伶「阿霞」一角，她很感激有機會認識這個角色及其背後故事，在演繹歌曲時更有力量。



9m88不只在音樂上持續突破，近幾年跨足影壇有成的9m88今年在也在電影圈闖出耀眼成績，其中在陳玉勳導演執導的《大濛》展現演戲及音樂創作雙棲才華的9m88以該片主題曲〈大濛的暗眠〉首次入圍「最佳原創電影歌曲」殊榮，讓唱作俱佳的她再次獲得肯定。



9m88開心表示：「謝謝勳導給我這個機會參與《大濛》，從演出到演唱，收穫滿滿。很榮幸與勳導跟盧律銘一起寫了一首感人的歌曲。」此外，接連與影壇大咖合作的9m88更主演了舒淇所執導的電影《女孩》，近期更隨著劇組出征威尼斯影展與釜山影展，親身感受國際影壇的震撼與魅力，9m88表示，「跟著導演舒淇就已經是跟大明星同行了！每天都覺得非常幸福。」



▲盧廣仲（如圖）在〈刻在我心底的名字〉獲得金馬獎最佳原創電影歌曲後，再度以歌曲〈一路順風〉入圍金馬62。（圖／寬宏藝術＆添翼文創提供） 盧廣仲以家鄉為靈感 打造〈一路順風〉



盧廣仲所演唱的〈一路順風〉，以家鄉回憶為靈感，成為電影《我家的事》一大亮點，電影上映以來好評口碑持續延燒，票房正式突破千萬， 更同步入選聖地牙哥亞洲電影節「Asia Pop!」單元，一路寫下亮眼成績。這是盧廣仲在〈刻在我心底的名字〉獲得金馬獎最佳原創電影歌曲後，再度入圍金馬獎。



導演潘客印自上映以來持續與觀眾面對面交流，他表示，印象最深刻的觀眾竟是自己的母親：「 她這輩子第一次為同一部電影進戲院三次！」他笑著回憶：「 我問她是不是因為我拍的？她說不是， 是因為每次看都看到更多東西。」 這段回饋也成了他在宣傳期時最溫暖強大的力量！他更分享，《 我家的事》最珍貴的就是「團圓」：「2023年的十一月， 我們聚在一起拍片；2025年的十一月，我們一起走上金馬紅毯， 一切最美好的就是我們的『團圓』了吧。」



金馬獎最佳原創電影歌曲入圍名單一覽



〈大濛的暗眠〉



詞 : 陳玉勳, 盧律銘 曲 : 盧律銘 唱 : 9m88 (《大濛》)



〈木頭人〉



詞 : 尚書 曲 : 尚書 唱 : 尚書 ( 遼河的士 )



〈一路順風〉



詞 : 盧廣仲 曲 : 盧廣仲 唱 : 盧廣仲 (《我家的事》)



〈布秧〉



詞 : 張吉安 曲 : 戴佩妮 唱 : 戴佩妮 (《地母》)



〈我天生－有病版〉



詞 : 告五人雲安 曲 : 告五人雲安 唱 : 告五人, 詹懷雲, 江齊 (《有病才會喜歡你》)



金馬62即將在11月22日登場，最佳原創電影歌曲競爭激烈，包括三金得主盧廣仲為《我家的事》量身打造的主題曲〈一路順風〉，告五人樂團為《有病才會喜歡你》創作的〈我天生〉，另外還有9m88、戴佩妮也分別為《大濛》及《地母》獻聲，都將同場競爭。告五人為校園愛情電影《有病才會喜歡你》量身打造主題曲〈