▲2023年6月，菲律賓軍人在雅米島舉行升旗典禮。雅米島位於巴丹群島最北端，隔著巴士海峽與台灣遙遙相望。（圖／路透社／達志影像）

▲菲律賓巴丹群島與巴士海峽位置圖。（圖／翻攝自聯合早報）

在菲律賓北端的巴丹群島，民眾對戰爭的擔憂這一年來逐漸加深。這個距離台灣不到一百五十公里的群島，因地理位置敏感，近來成為美中競逐亞太主導權的前線。巴丹群島由約五十座島嶼組成，座落在巴士海峽南端與巴林塘海峽北側，是菲律賓最小、人口最少的省份。過去當地人視這裡為偏遠又寧靜的家鄉，但隨著美菲軍事合作升溫、解放軍持續擴大海空活動，這片海域已悄悄變了調。2023年4月，美菲部隊首次在此登陸演訓，當直升機轟鳴聲越過巴士古（Basco）上空時，不少居民嚇得躲入林中避難。如今演訓成為常態，島上兩萬名居民雖然逐漸習慣，心中的不安卻始終未散去。巴士海峽是南海通往太平洋的關鍵航道。若解放軍要封鎖台灣或阻止美日介入台海情勢，海空軍必須能穿越這道海峽深入太平洋運作；相反地，若菲律賓與美軍成功在當地部署反艦飛彈、防空系統，便能對解放軍形成有效牽制。菲律賓前海軍副司令翁羅梅直言，控制巴士海峽「可能決定衝突勝負」。前參謀總長鮑蒂斯塔更說，若中國無法掌握菲律賓北部，就幾乎不可能攻台。北京的軍事動作也強化了當地緊張氣氛。今年六月，解放軍航母編隊穿越巴士海峽前往日本以南的太平洋進行演訓；菲律賓海軍八月也曾在巴丹群島的專屬經濟區發現並驅離多艘中國軍艦與海警船。馬尼拉政府認為，北京正在加大所謂「灰色地帶行動」，藉此威嚇菲律賓、干擾美菲合作。一旦台海突發危機，巴丹群島更可能成為撤離在台菲律賓勞工與外國人的重要中繼點。菲律賓軍方已規劃將此地定位為「後勤與集結樞紐」，任務包括撤離、運補與人道救援。美菲近期的聯合演訓已將「中國可能試圖攻佔巴丹群島」列為情境推演之一，兩軍演練奪島、反艦、確保關鍵基礎設施等科目。儘管形勢緊張，巴丹群島省長阿古托仍相信中國不會輕易攻擊當地，因為舉動太過冒進，將引發更全面的衝突。不過，他也坦言，對於一個仰賴定期補給的小型島群而言，做好最壞準備始終是必要的。