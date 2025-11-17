我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國北標府（Saraburi）爆發一起情殺案件，一名38歲丈夫懷疑妻子外遇，趕去質問時，小王竟語帶挑釁回「早就上床了」，這句話瞬間引爆怒火，丈夫拔槍連開9槍，當場擊斃妻子與情夫。根據泰國媒體《Khaosod》報導，案件發生在本月14日深夜。警方到場時，29歲男性倒臥在店家門口，全身共有5處槍傷，其中一發子彈從後腦穿出頸部，當場死亡。不遠處的28歲女子也中彈倒地，臉部與身上共有4處槍傷，明顯死亡。警方在現場共找到9枚9mm彈殼與1枚彈頭，啤酒箱上也留有清晰彈孔。商家老闆表示，兩名死者原本一起來買酒，不久後丈夫便開車衝到現場，三人爆發激烈爭吵，接著就聽到密集槍聲。38歲嫌犯並未逃逸，他留在原地向警方自首，當場交出手槍並坦承開槍。他說看到妻子與男子在一起後心中痛苦難耐，聽到「早就上床了」的挑釁，更讓他瞬間失控。事後他表示懊悔，還試圖將重傷的妻子送醫急救，但為時已晚。泰國警方目前已依故意殺人、非法持槍等罪名對嫌犯立案，後續調查仍持續進行。