▲統一獅教練團將在本週定案，林岳平是否續任總教練將成為焦點。（圖／記者朱永強攝 ,2025.10.12）

▲統一獅捕手林岱安為獅隊主戰捕手，日前宣告FA，獅隊已經表態全力留人。（圖／記者朱永強攝 ,2025.10.13）

統一7-ELEVEn獅休賽季面臨3大難題，首先是新賽季教練團佈局，其次是主砲林安可旅外進度，最後則是蘇智傑與林岱安進入到自由球員（FA）市場。獅隊領隊蘇泰安昨（16）日晚間受訪表示，教練團異動與林安可的入札狀況，最快要今日下午才能確定；至於林岱安談約進度，蘇泰安說，「（林）岱安的合約，我們早已經開出長合約給他，現在正等待他的回覆。」獅隊在今年上半季以36勝24敗風光奪下半季冠軍，不過下半季戰績下滑，以30勝30敗，半季第3名作收，全年戰績以66勝54敗排名第2位。季後賽首輪，獅隊因年度戰績第2位關係，以1勝0敗開始打，G1以2：1險勝樂天桃猿，取得2勝的絕對「聽牌」優勢，不過G2、G3卻連敗，被桃猿追成2勝2敗。關鍵G4，獅隊前8局取得3：0領先，但第9局遭林智平敲出追平3分砲，延長賽更是被桃猿逆轉，最後以3：4吞下慘痛的一敗，遭桃猿「讓2趕3」，提早結束今年球季。止步首輪後，獅隊明年球季教練團佈局也確定會有異動，總教練林岳平續留與否成為焦點。另外日本媒體日前曾報導，獅隊日籍守備統籌教練玉木朋孝有提出想返回日本的想法，獅隊則是展現誠意、積極慰留。除了教練團佈局，獅隊休賽季也面臨主力球員外流的狀況，主砲林安可在11月3日宣告行使旅外球員資格，有望成為繼2019年王柏融後，第2位行使「入札」制度成功旅日的中職野手。據了解，埼玉西武獅隊高機率簽下林安可，日媒也曾報導，西武隊為補強左打砲，對林安可非常有興趣。林安可2019年入隊，7年間敲出112轟，替獅隊打下399分打點，生涯打擊率2成87。林安可本季雖受傷勢影響，仍敲出105安、23轟、73分打點，打擊率3成18，是獅隊倚賴的攻擊重心。針對教練團佈局與林安可旅外進度，獅隊領隊蘇泰安受訪時表示，最快要於今日下午才能確定以及對外報告。另外，外野手蘇智傑與捕手林岱安皆行使自由球員（FA）資格，且都有超過複數球隊表達網羅之意。對於林岱安的談約狀況，蘇泰安表示，「（林）岱安的合約，我們早已經開出長合約給他，現在正等待他的回覆。」