▲李珠珢的超高人氣，在週末日韓交流賽中引爆社群，吸引不少日本球迷、粉絲詢問。（圖／記者張一笙攝）

日媒高度聚焦 稱她是「富邦悍將的至寶」

▲日本媒體《Full-Count》刊出專題報導，直接點名李珠珢是南韓應援團中的「顏值核心」。（圖／翻攝自Full-Count フルカウント X）

▲韓國啦啦隊席捲東京巨蛋，李珠珢人氣再創高峰。（圖／記者張一笙攝）

李珠珢人氣爆棚 日本球迷瘋狂截圖轉傳

▲李珠珢與隊友們整齊劃一的應援舞蹈，讓日本媒體不禁大讚她是「富邦至寶」。（圖／記者張一笙攝）

續約後人氣再攀高峰 台灣球迷也跟著沸騰

▲李珠珢成功續約後，也讓不少台灣粉絲十分興奮，有不少粉絲已經在敲碗李珠珢趕快回來應援。（圖／記者張一笙攝）

日韓交流賽15、16日在東京巨蛋登場，除了球場上的實力對決，外野區的南韓應援區反而成為另一個吸睛焦點，韓國隊特地派出啦啦隊隨隊赴日，整齊劃一的肢體動作與滿滿活力，在開賽沒多久便已登上日本 X（原推特）熱搜，不少日本球迷熱烈討論「還以為自己在看選秀節目」、「韓國啦啦隊真的不一樣」，可見話題程度極高。其中剛與富邦育樂續約李珠珢也正式迎來續約後的首次海外公開亮相，她站上韓國國家隊應援席，以穩定又充滿能量的舞台表現瞬間吸住全場目光，獲得日本媒體盛讚「富邦至寶」，直接點名李珠珢是南韓應援團中的「顏值核心」。日本媒體《Full-Count》也刊出專題報導，直接點名李珠珢是南韓應援團中的「顏值核心」，並稱她自去年轉戰台灣職棒後，不僅抓緊台灣球迷的心，更成為富邦悍將「不可或缺的至寶」。事實上，李珠珢今年在台灣就已是Fubon Angels的人氣擔當，每場比賽都能吸引大批粉絲到場。報導也特別提及李珠珢的IG追蹤已超過131萬，加上跨國曝光度不斷上升，讓她成為此次交流賽場邊最受矚目的啦啦隊成員之一，日本球迷紛紛留言表示，希望未來能看到她出現在更多國際賽事。本次赴日應援後不僅讓李珠珢在日本圈粉無數，也讓台灣球迷驕傲直呼「富邦真的挖到寶」，隨著交流賽結束，外界也期待她未來是否有更多跨國活動，延續這股席捲3地的超強人氣。本次交流賽採開放式外野應援，韓國啦啦隊全員的默契與高昂氣氛讓日本球迷大為驚艷，在這批啦啦隊成員之中，而李珠珢更是帶領討論度全面衝頂的關鍵人物，她在鏡頭前的甜笑與強烈舞台魅力，不斷被日本球迷截圖分享，甚至有人留言：「這就是韓國的顏值水準嗎」、「希望官方多拍珠珢」，短短幾小時內她的名字便登上日本社群的熱門搜尋，討論度完全不輸一線藝人。這次交流賽為明年世界棒球經典賽前哨戰，韓國不僅派出主力陣容，更首度將啦啦隊位置調整至左外野，以最大化應援效果。李珠珢與南韓隊成員憑藉整齊劃一的舞蹈、節奏精準的擊掌口號，完全抓住日方觀眾的好奇與驚艷，許多日本球迷在場內側拍後分享到社群，留言如：「韓國啦啦隊的震撼第一次感受到」、「光看應援就覺得票價超值」，讓交流賽的熱度從球場延燒至網路。此次「續約後首曝光」不僅讓日本粉絲驚呼連連，也讓台灣球迷相當振奮，不少人表示：「我們的珠珢是國際級的啦啦隊女神」、「富邦留下她真的太關鍵了」。李珠珢去年從韓職起亞虎轉投富邦悍將後，迅速成為中華職棒全聯盟人氣王，如今站上國家隊層級舞台，人氣更升級為跨國等級，隨著交流賽持續進行，外界也期待她下一次會在哪個國際舞台驚喜現身。