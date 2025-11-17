我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中國桌球好手王曼昱，在第15屆全運會女單金牌戰以4：2擊退孫穎莎，成功衛冕。（圖／美聯社／達志影像）

中國第15屆全運會昨日（16）日進行桌球女子單打金牌戰，由世界排名第1的河北隊孫穎莎對戰上屆全運會女單冠軍黑龍江隊的王曼昱。首局雖然由孫穎莎先拿下，但王曼昱展現衛冕的氣勢，連拿3局取得聽牌，雖然孫穎莎搶回1局續命，關鍵第6局仍不敵王曼昱，終場王曼昱以4：2（7：11、11：8、12：10、11：4、14：16、11：9）成功衛冕女單金牌，孫穎莎則再次與金牌擦肩而過。開局雙方便展開拉鋸戰，比分2度打成平手，隨後孫穎莎拉出一波5：1的攻勢，以11：7收下首局。次局由王曼昱掌握局勢，一度領先3分，不過遭孫穎莎迎頭趕上，但王曼昱頂住壓力搶到局點，最終以11：8扳回一城。第3局雙方妳來我往打到10：10平手，最後王曼昱以12：10搶下第3局，並取得領先姿態。第4局王曼昱一路壓著孫穎莎打，很快就出現局點，以11：4收下第4局，取得「聽牌」優勢。不想那麼快就結束比賽的孫穎莎，在第5局回神，開局一口氣拉開比數，取得7：1領先，但王曼昱臨危不亂，在暫停後將比分追平成9：9，多拍來回後，雙方打到14：14，孫穎莎把握機會，連拿2分搶下第5局，成功續命。第6局孫穎莎延續氣勢，開局連續拿分，一度領先王曼昱6分，但王曼昱不受影響，一波8：0的攻勢，成功反超孫穎莎，還取得冠軍點，暫停後王曼昱不給孫穎莎反撲的機會，以11：9拿下第6局，以總局數4：2成功衛冕女單金牌。孫、王2人連續2屆全運會在女單金牌戰碰頭，最終王曼昱成功衛冕，孫穎莎再次與首金擦肩而過。至於銅牌戰，山東隊陳夢以4：1擊退澳門隊朱雨玲。