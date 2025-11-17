我是廣告 請繼續往下閱讀

▲氣象署清晨發布陸上強風特報，其中台中市、彰化縣、雲林縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上，或陣風11級以上發生的機率。

▲氣象署表示，從今天起氣溫越晚越冷，北台灣地區雨勢也是越晚越明顯，民眾外出記得保暖並攜帶雨具。

▲中央氣象署提醒，入秋以來最強的冷空氣將要襲台，未來一週天氣轉涼，北台灣體感濕冷。

入秋最強冷空氣來了！中央氣象署今（17）日一早就發布強風特報，部分地區有11級陣風發生的機率要特別留意，受到東北季風影響，今天迎風面水氣多，越晚氣溫不只越低，雨勢也越趨明顯，基隆北海岸、東北部、大台北山區下雨時間都會較長，桃園以北地區也會有短暫雨，北部民眾外出要記得穿外套及攜帶雨具。氣象署清晨發布「陸上強風特報」，東北季風南下影響，；基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。氣象署提到，今天東北季風增強，是入秋最強一波冷空氣，北台灣氣溫率先開始下降，越晚氣溫越低，降雨部分，氣象署說，迎風面水氣較多，雨勢也同樣越晚越大，，竹苗及花蓮則為局部短暫雨，台東、恆春半島及中南部山區是零星短暫雨。到了週二、週三依舊持續受到東北季風影響，；週三開始雨勢有稍微趨緩，但迎風面的北部、宜花仍有局部雨，台東、恆春半島也還是有零星雨。氣象署表示，這波冷空氣到週四、週五（11月20日至11月21日）仍持續影響，但冷空氣相對週二、週三弱，溫度略回升，北部、宜花仍涼；北台灣的降雨範圍縮小至大台北山區、基隆北海岸，但東半部仍有局部雨；北部、宜蘭、中部15度至17度，南部和花蓮17度至19度，台東19度至20度，