中央氣象署表示，受到東北季風與入秋後冷空氣影響，本周天氣明顯降溫，今（17）日起北台灣將出現明顯降雨。氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」表示，今晨新竹關西鎮出現最低溫16.3度，今日入秋以來最強冷空氣開始南下，周三、四冷到苗栗以北平地將出現12度最低氣溫，北台灣至周四也將呈現濕冷天氣。
周一起冷空氣南下！天氣轉涼、北台灣體感濕冷
中央氣象署表示，本周天氣氣溫將呈現往下溜滑梯、明顯降溫，週二北臺灣、週三全臺有感涼冷，預計週末才漸漸回升。同時，週一、週二東北季風南下帶來水氣，基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區降雨時間長，並有局部大雨發生的機率，桃竹苗、花蓮也有局部雨勢，臺東、恆春半島、中南部山區也有零星雨，其他地區雲多可見陽光。
氣象署今日發布陸上強風特報，表示東北風明顯增強，17日晨至18日晚上臺中市、彰化縣、雲林縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率(橙色燈號)，基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、宜蘭縣、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號)。
氣象署亦發布濃霧特報，表示今日清晨雲林至高雄地區有局部低雲或霧影響能見度，臺南市、嘉義縣、嘉義市已出現能見度不足200公尺的現象，新北市能見度亦較低，請注意。
入秋最強冷空氣今南下！今晨新竹關西鎮最低溫16.3度
氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」氣象專欄中表示，今晨冷空氣還在半路，氣溫反比昨晨略升。截至4：42縣市平地最低氣溫出現在新竹（關西鎮）16.3度；各地區平地的最低氣溫約在17至20度。
吳德榮說明，今晨觀測資料顯示，東北季風前緣逐漸接近，北海岸、東北部已有局部降雨。最新(16日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日入秋以來最強冷空氣開始南下，迎風面北部、東北部及東部轉有雨，氣溫逐漸下降，北海岸、北部山區及東北部有局部較大雨勢，應注意。
周三、四冷到剩12度！北台灣濕冷地獄到周四
吳德榮進一步提醒，明（18）日東北季風迎風面水氣偏多，北部、東北部及東部有局部短暫雨，北台溼涼微冷，中南部白天舒適、早晚微冷。週三、四（19、20日）迎風面水氣逐日略減，週三北部、東北部及東部仍有局部短暫降雨的機率，北台偏涼微冷，週四北海岸、東北部仍有局部短暫降雨的機率，白天起氣溫略升。
氣溫部分，週三、四的清晨苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站則降至16度左右，雖離「大陸冷氣團」的強度、有段差距，但氣溫比前週低了不少，仍應注意穿著調整。
吳德最後指出，最新模式模擬顯示，週五至下週日(21至23日)迎風面仍有水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定；週五、六北台偏涼，中南部白天舒適、早晚涼。下週日東北季風減弱，各地氣溫回升。
資料來源：中央氣象署、氣象應用推廣基金會．洩天機教室
