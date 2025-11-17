普發一萬「ATM領現」於今（17）日起正式開放，民眾可至全台16間銀行指定金融機構貼有「普發現金識別貼紙」的ATM機台領現。對此，LINE亦推出「全民普發現金ATM查找地圖」，供民眾一鍵快速查找離最近的ATM據點。《NOWNEWS今日新聞》將統整16間銀行ATM據點、LINE ATM地圖使用方法以及ATM領現方式等相關資訊，帶領讀者透過本文快速了解。
📍普發一萬ATM開放領取時間
自114年11月17日起至115年4月30日止。
📍普發一萬ATM據點地圖
LINE今年推出「全民普發現金ATM查找地圖」，因應自11月17日起開放民眾至全台指定ATM領取普發現金的方式，LINE使用數發部的公開資料庫，推出一鍵查找功能，民眾無論身在何處，只要打開LINE，就能快速查看鄰近可領取的據點資訊。
◾第1步：點連結即可查找→https://lin.ee/ihIih7r（手機電腦都可開啟）。
◾第2步：進入網站後即可根據定位系統，查找最近的ATM據點。
📍普發一萬ATM據點在哪
民眾可尋找16家指定金融機構（含郵局）貼有「普發現金識別貼紙」的ATM機臺，包含臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、臺灣企銀、國華世華、台新銀行、中國信託、玉山銀行、元大銀行、永豐銀行、台北富邦、郵局。
📍普發一萬全台16間銀行ATM地點
一、臺灣銀行：設置於各分行。
二、臺灣土地銀行：設置於各分行。
三、合作金庫商業銀行：設置於各分行。
四、第一商業銀行：設置於各分行。
五、華南商業銀行：設置於各分行。
六、彰化商業銀行：設置於各分行。
七、兆豐國際商業銀行：設置於各分行。
八、 臺灣中小企業銀行：設置於各分行。
九、國泰世華商業銀行：設置於各分行，及全家便利商店、萊爾富、全聯福利中心及及台北捷運。
十、台新國際商業銀行：設置於各分行，全家便利商店、OK超商，楓康/統冠二家連鎖超市及新光三越。
十一、中國信託商業銀行：設置於各分行及7-ELEVEN。
十二、玉山商業銀行：設置於各分行，家樂福Carrefour及全家便利商店。
十三、元大商業銀行：設置於各分行、元大證券分公司、特力屋及長庚醫院。
十四、永豐商業銀行：設置於各分行、永豐金證券分公司及大全聯。
十五、台北富邦商業銀行：設置於各分行、高鐵站及好市多。
十六、中華郵政公司：設置於各郵局，及設置於各機關或學校之郵局。
📍普發一萬ATM怎麼領錢
◾第1步：插入提款卡，選擇「全民＋1 政府相挺」
◾第2步：輸入提款卡密碼
◾第3步：輸入資料
►本人領：本人的身分證 / 居留證號＋健保卡號。
►幫未滿13歲代領：父母 / 監護人的身分證號、孩童只要健保卡號。
◾第4步：交易成功，領現1萬元。
財政部提醒，因各家銀行流程略有差異，請依ATM實際畫面指示操作。如遇ATM顯示暫停服務或未吐鈔情形，可立即撥打ATM旁的客服電話聯繫該金融機構人員，或洽該行 24 小時服務專線協助處理。
資料來源：普發一萬官網、財政部、台灣官方BLOG
