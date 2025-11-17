我是廣告 請繼續往下閱讀

普發一萬ATM領現配合銀行有哪些？完整名單一覽

16家金融機構（含郵局）設置貼有識別貼紙之ATM機台領取普發現金

▲普發現金1萬元，ATM領現指定金融機構一共有16家銀行（包含郵局）配合作業。（圖／金管會提供）

普發一萬ATM領現要帶什麼？簡單4步驟教學

要攜帶本人任一間銀行或郵局金融卡、身分證（或居留證號）與健保卡三種；如果是要幫小孩代領的話，小孩只需要帶健保卡即可

▲普發一萬於17日開放使用ATM領現，領取簡單4步驟一圖看懂。（圖／財政部提供mof.gov.tw）

普發一萬ATM代領注意事項！「4種情況」金管會證實領不到錢

只有未滿13歲孩童可以由父母或監護人代領

滿13歲以上，必須使用孩童的提款卡，父母不得用自己的提款卡代領。

包括「金融卡和身分證字號對應不一致」、「已結清、警示或管控的帳戶」、「ATM機台離線或故障」以及「到非指定銀行ATM領取」。

▲普發一萬ATM領現記得不要踩雷，記得身分證要跟帳戶個資對上才能夠成功領到一萬元。（圖／記者陳明安攝）

普發一萬ATM領現金（17）日正式開放！民眾可以到全台2萬多台貼有「普發一萬粉色貼紙」的ATM領取現金，步驟也非常的簡單！《NOWNEWS》特別整理普發一萬ATM領現金簡單4步驟教學、可以領取的銀行ATM有哪些、代領注意事項以及4種情況踩雷會領不到錢，一文讓民眾看懂普發一萬ATM怎麼領錢。