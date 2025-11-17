我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Chris（左）不僅是謝侑芯（中）經紀人，也是與她認識多年的好友。（圖／Chris IG@rameneater69）

▲謝侑芯過世前與黃明志（如圖）在飯店內共處一室。（圖／亞洲通文創提供）

台灣31歲正妹網紅謝侑芯10月底在馬來西亞吉隆坡的飯店內過世，遺體經過解剖調查後，終於在昨（16）日交還給家屬，於當地殯儀館火化，骨灰預計這週就會擇日返台。據馬來西亞《中國報》報導，謝侑芯家屬的代理律師陳俊達昨日一早就去吉隆坡中央醫院將謝侑芯的遺體領出，大體化妝師也幫謝侑芯進行最後一次美容，遺體被送到當地莎阿南靜樂火化館火化。據悉，現場並沒有擺放謝侑芯遺照，只有簡單祭品，包含白飯、炒蛋、魚肉、水果，和台灣人愛喝的手搖奶茶。陳俊達也透露，骨灰預計這週就會擇日搭機返台。謝侑芯經紀人Chris被問及此事，欣慰地說：「我很高興侑芯終於要回家了，回到她家人、深愛的朋友身邊！」Chris也透露，家屬會幫謝侑芯辦一個非公開的私人告別式，自己目前也在等通知，日期還沒出爐，但他一定會去送謝侑芯最後一程。回顧謝侑芯命案經過，她10月赴馬來西亞工作，19日仍在社群上傳影片，21日就與親友失聯，30日被經紀人證實身亡，令外界震驚不已。大馬警方隨後回應，他們22日就接獲報案，謝侑芯倒臥在吉隆坡高檔飯店的浴缸內身亡，黃明志也在場，現場還查獲9顆藍色搖頭丸（總重約5.12克）。目前尚無法證明謝侑芯的死是否與黃明志有直接關係，只知黃明志尿檢確實有毒品反應。就算黃明志不是謀殺嫌犯，他也會因涉毒被處至少3下鞭刑，還須繳納罰金；毒品案的部分將在12月18日開庭審理。至於謀殺案的部分，；雖然目前遺體發還家屬，但案件還在審理中。