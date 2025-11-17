我是廣告 請繼續往下閱讀

網紅「館長」陳之漢近日遭3名資深員工接連爆料，指控他涉及性騷擾及多項不當行為，而館長已開直播強調指控內容全屬不實。對此，網路上有支持者發起「1206凱達格蘭大道挺館長大遊行」，更宣稱要請柯文哲、黃國昌一起為館長上街頭，反被大批網友狠酸。政治工作者周軒昨（16）日轉發指出，有館粉在社群媒體上發起1206挺館長大遊行，還要請柯文哲黃國昌上街頭，帥呆了。而活動資訊其中寫著要「打倒政治迫害、終結民進黨奧步，目前準備邀請柯文哲先生、黃國昌主席與民眾黨青年部，相關手續正在準備中，希望各位能共襄盛舉，攜手救台灣」。針對該活動，網紅「四叉貓」也出面留言表示，如果真的要辦，可以叫做「檸檬紅茶大遊行」嗎？他願意贊助100杯檸檬紅茶。同時，也有網友認為：「為什麼挺館長是遊行，而不是去買他健身房會員？」、「有沒有邀請小偉？」等。而在周軒轉發該活動資訊後，大批網友也紛紛留言表示：「挺什麼？挺代騎嗎？」、「參與者要提供自拍照片嗎？」、「草的判斷力和認知真的令人望塵莫及」、「邀請所有只有3公分的男性去嗎？」、「有空搞遊行，還不如去他的健身房買會員，這才是挺館長」等。