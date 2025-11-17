▲社會組劉芷榕談SDG2終結飢餓，獲得優等肯定(圖／客委會提供)

▲精緻的簡報跟圖文，個個有備而來(圖／客委會提供)

▲學生組陳孟宏，現場唯一以詔安腔客語呈現SDGs永續城鄉。(圖／客委會提供)

為推動客語扎根家庭、校園及社區，並培養年輕世代以客語關懷世界議題，台中市政府客家事務委員會（16）日上午於台中社會創新實驗基地舉辦《永續未來・客語薪傳－SDGs客語短講簡報比賽》，20位設籍、就讀台中市的學生、青年、社會人士以客語分享對聯合國永續發展目標（SDGs）的創見，現場氣氛競爭熱烈，個個參賽者展現青年世代全程以客語述說S D G s的世界觀，展現自信與創意。客委會主委江俊龍表示，永續發展不僅是全球趨勢，也是地方文化永續的重要使命，今年中市府創全國之先，首次辦理客語短講簡報比賽，期許透過此活動，鼓勵年輕人用客語談論氣候變遷、性別平權、減碳行動、教育創新等議題，讓「講客語」與「談永續」相互連結，成為在地文化與全球視野的聚焦點。今天的比賽吸引許多民眾報名，有母子、母女、兄弟各自選組別報名參賽，全家熱烈響應此活動非常可喜，讓人感動值得讚許!客委會說明，此次比賽共分為「學生組」與「社會組」，參賽者以客語進行 8 至 10 分鐘的簡報短講，內容豐富多元，如「客家人的勤儉與消費」、「守護山城母親河大甲溪」、「語言守護客家文化」、「減碳生活提案」、「地方創生與文化永續」、「客家人的敬山愛水」等多元主題，參賽者除了以流暢的客語表達，輔以創新簡報吸引評審目光，也融入圖像、數據分析等多元呈現，展現客語多面向應用的可能性，經過激烈角逐後，最終評選出特優、優等、佳作等獎項，特優者獲頒獎金1萬元。台中教育大學學生陳孟宏，是現場唯一以詔安腔呈現的參賽者，他表示在大一時意識到已經過世的阿嬤是詔安客，自己是客家人，開始參加客語認證班學習客家話，僅一年的時間就勇敢上場。社會組蔡兆程表示，在參賽過程當中學習到非常多經驗，例如簡報內容文字敘述不宜多，要用自己的話語來吸引大家注意聽講，不用照本宣科等等。參賽者劉芷榕同學表示，因為自我期許想要自我挑戰，這次比賽的內容及簡報都是自己一手操作及準備的，而SDGs議題是一個現代、國際化的詞語，所以很多詞彙很難用客家話表達出來，需要特別想辦法用別的詞語替換，所以準備近1個月。客委會補充，未來將持續結合教育、文化與青年創新，打造更多元客語公共平台，讓更多年輕人願意開口講客語，並以客語述說屬於這一代的永續故事。客語短講簡報比賽邀請校長張暒玟、校長饒彩彬、教授邱湘雲、教授楊名龍、主任劉宏釗及老師黃睦琇等6位評審委員進行評分，評審們皆對參賽者的勇氣讚譽有加，同時給予如儀態、自信心及簡報技巧等回饋與建議。（臺中市政府客家事務委員會廣告）