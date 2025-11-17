我是廣告 請繼續往下閱讀

今（17）日凌晨火熱開打的2025杜林ATP年終總決賽冠軍戰中，世界第二的義大利好手辛納（Jannik Sinner） 以7：6（7：4）、7：5力退世界第一的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），成功衛冕年終賽冠軍，也成為繼馬克安諾（John McEnroe）與貝克（Boris Becker）後，史上第三位在主場多次奪下年終賽冠軍的球員。賽後兩人也表達出對比次的惺惺相惜。辛納表示：「卡洛斯是巡迴賽上最強的接發球好手之一。」艾卡拉茲說道：「他每次在失敗後都變得更強，今天的冠軍實至名歸。」決賽一開場，雙方火力全開，打出高質量的對抗。兩人各自守住發球局，前11局沒有出現任何破發點，攻守俱佳。艾卡拉茲在第12局逼出本場首個破發點。然而辛納臨危不亂，強勢保發，將比賽帶進搶七。搶七過程中，雙方前四分形成2：2平手，但辛納之後連連打出制勝分，在節奏上完全壓制對手，以7：4拿下首盤。進入第二盤，辛納開局罕見連送兩次失誤，讓艾卡拉茲抓住破發良機，以 3:1 取得領先，看似扭轉了首盤落敗的頹勢。但辛納在第6局迎來轉折。他靠著一記幸運彈跳的回球逼出破發點，並成功回破，將比分扳成3：3。兩人其後再次陷入互相保發的拉鋸，直到艾卡拉茲第二盤最後一個發球局時，辛納再度提升進攻強度，頻頻逼迫對手在底線失誤，最終完成關鍵破發，鎖定勝局。辛納賽後說：「這是一場非常接近的比賽。我在首盤救下盤末點，也非常滿意自己在關鍵時刻的處理。能在主場、在賽季末拿下這座獎盃，意義非凡。」他進一步說道：「對上卡洛斯，你必須拿出最好的表現。他是巡迴賽上最強的接發球好手之一。我很高興能以這場勝利為賽季畫下完美句點。」辛納本週五戰全勝且未丟盤，在年終賽的累積勝率高達歷史最佳的 88.2%，正式超越傳奇球星納斯塔塞（Ilie Năstase）。同時辛納也抱走史上最高507.1 萬美元（約新台幣1.59億元）的冠軍獎金。此外，他已將自己的室內連勝推進到驚人的31場，自2023年在杜林決賽敗給喬科維奇（Novak Đoković）後再未於室內場地落敗。兩年間他橫掃鹿特丹、維也納、巴黎及兩屆杜林年終總決賽，更在義大利奪下兩座戴維斯盃冠軍。這驚人的紀錄也讓艾卡拉茲在頒獎典禮上讚賞辛納：「辛納已經兩年沒有輸過任何室內比賽，這說明了他是多麼優秀的球員。他每次在失敗後都變得更強，今天的冠軍實至名歸。」今年男子網壇呈現前所未有的「雙雄對決」格局。艾卡拉茲與辛納在2025賽季合計拿下14座冠軍、包辦4大滿貫。儘管辛納在兩人的官方對戰紀錄仍以6勝10敗落後，不過他今年在溫布頓與年終總決賽兩度擊敗阿爾卡拉斯，明確宣示男子網壇已進入這兩人的「黃金年代」。