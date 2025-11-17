新北、基隆、宜蘭地區的鄉親記得儲水！根據台灣自來水公司公告表示，明（18）日新北、基隆、宜蘭部分地區因配合114年貢雙所年度高低壓檢測暨900mm超音波式水量計汰換，將於明天上午8時開始實施停水23小時作業，提醒民眾早點儲水備用。《NOWNEWS今日新聞》特別整理新北、基隆、宜蘭明日周二停水範圍、停水時間，帶領讀者一文快速看懂。
◼︎ 新北市、基隆市、宜蘭縣11/18停水範圍一次看
🕦停水時間：11月18日上午9時至11月19日上午8時（共23小時）
📍影響區域：
◾新北市瑞芳區：北部濱海公路、南雅路、哩咾路、建基路一段、建基路二段、明里路、機車專用道、洞頂路、海濱路、深澳路、濱二路、瑞八公路、瑞濱端、瑞濱路、瑞濱路一段、籠山路、金水公路、長仁路、鼻頭路、龍山路。
🕦停水時間：11月18日上午9時至11月19日上午8時（共23小時）
📍停水區域：
◾基隆市中正區：中正里、中濱里、中砂里、八斗里、和憲里、平寮里、建國里、新富里、新豐里、正濱里、正砂里、海濱里、真砂里、砂子里、砂灣里、碧砂里、社寮里、長潭里。
◾基隆市信義區：孝岡里、孝德里、孝忠里、孝深里、孝賢里、東安里、東明里、仁壽里、仁義里、義昭里。新北市/瑞芳區/深澳里、龍山里。
◾新北市瑞芳區：深澳里、龍山里。
📍降壓區域：
◾基隆市中正區：中船里、信義里、入船里、德義里、正砂里、正義里、正船里、港通里、義重里。
🕦停水時間：11月18日上午9時至11月19日上午8時（共23小時）
📍影響區域：
◾宜蘭縣頭城鎮：濱海路七段、石城路、蓬萊街。
◾宜蘭縣雙溪區：丁子蘭坑道路、中山路、中正路、中華路、五分街、侯牡公路、光復街、內挖路、勝利街、土地公嶺街、基福公路、外柑街、大同街、太平路、尪仔崙坑路、平雙產業道路、新基北街、新基南街、新基東街、新基西街、新寮仔路、朝陽街、東榮街、泰和街、牡丹路、瑞雙公路、石筍路、竹林路、聖南路、自強路、警政街、長安街、長潭街、雙柑公路、雙泰產業道路、雙澳公路、雙澳路、雞母嶺街、魚行道路。
◾新北市貢寮區：丁子蘭坑道路、下雙溪街、丹裡街、仁和路、仁愛路、仁義街、保健街、內隆林街、北勢坑街、北部濱海公路、南勢坑街、吉林產業道路、和美街、土地公嶺街、外隆林街、大澳街、學苑街、尖山腳街、嵩陽街、巫里岸街、延平街、復興街、德心街、惠隆街、文秀坑街、新港街、朝山大道、朝陽街、東興街、桂安街、水返港街、泮宮路、田寮洋街、研海街、福興街、福連街、福隆街、總統路、美灩山街、興隆街、荖寮街、蓬萊街、虎子山街、裕隆街、貢寮街、貢澳公路、遠望坑街、長泰路、長潭街、雞母嶺街、香蘭街、馬崗街、龍洞街、龍門街、龜壽谷街。
❗停水注意事項
台灣自來水公司提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
自來水公司建議，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，本處將派專人到府服務。
資料來源：台灣自來水公司
