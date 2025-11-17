我是廣告 請繼續往下閱讀

2026地方大選備受關注，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌即將會面，其中，新北市該怎麼藍白合？引外界高度關注。對此，前立委郭正亮昨（16）日指出，新北雖是比較好處理藍白合問題的地方，但萬一現台北市副市長李四川不出來選，問題就大了，因為現任新北市副市長劉和然的民調雖可能和黃國昌接近，但新北「怎麼可能讓」？郭正亮昨上《中天辣晚報》表示，藍白高層的接觸沒有問題，但他現在最擔心的問題，是民眾黨的民調都輸的可能性極高。而據他了解，首先，明年新竹市若不是現任市長高虹安參選，新竹市代理市長邱臣遠的民調不好，再來，可能參選宜蘭縣長的民眾黨前立委陳琬惠的民調同樣也不好。新北市和嘉義市方面，郭正亮認為，黃國昌的民調目前落後，國民黨目前不知道是誰會參選嘉義市長？可能參選的白委張啓楷則有知名度的問題。郭正亮說，如果民眾黨的民調都輸，怎麼辦？有沒有應對方案？以新北為例，雖是比較好處理藍白合問題的地方，但萬一李四川不選，問題就大了，因為劉和然的民調可能與黃國昌接近，但前國民黨主席朱立倫怎麼可能讓新北？郭正亮直言，目前因為都沒有資料，所以還是需要等各個民調都出爐才能討論相關話題，他知道有人私底下做了民調，但普遍都對民眾黨不太有利。