我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳曉（左）與陳妍希（右）今年2月宣布離婚，真正分開原因眾說紛紜。（圖／翻攝自微博）

陳妍希離婚陳曉！男方爆發瘋、機場搞失聯

▲陳曉（左）被爆出愛搞失聯、情緒失控，讓陳妍希（右）忍無可忍。（圖／記者陳明安攝，2016.7.21）

陳曉、陳妍希婚變、感情破裂！昔日恩愛超悲催

藝人陳妍希與陳曉今年2月宣告離婚，證實8年婚姻玩完，消息震驚整個娛樂圈，外界對於2人分開原因眾說紛紜，如今中國娛樂節目《彭友局》中，有經紀人爆料陳曉性格倔強、迴避溝通，曾在機場情緒失控後、手機未帶直接失聯，這讓「婚姻中最怕無視」的陳妍希屢屢傷透心，關係最終走向破裂，掀起各界輿論。中國娛樂談話節目《彭友局》近日邀請狗仔與名嘴座客，大聊演藝圈祕辛話題，談及陳妍希與陳曉離婚一事，來賓指稱男方情緒管理有問題，曾於收工之後，因溝通不合，在機場情緒失控、丟下手機直接離開，讓同行的工作人員相當錯愕。陳曉被指性格倔強、不愛溝通，時常搞失聯，團隊全員很是頭疼，反觀陳妍希則喜歡浪漫互動、期待儀式感，更曾表示婚姻中最害怕「無視」，但陳曉我行我素、偏向務實，連生日都不會送禮物，常常以沉默迴避，導致雙方最終關係破裂。今年2月陳曉、陳妍希證實離婚消息，被眼尖網友揪出早有端倪可循，去年8月陳妍希在杭州拍《狙擊蝴蝶》，被捕捉到她已將手上的婚戒取下，這1細節被認為是婚變的明顯徵兆，此外，知名中國直播主卓偉受訪時表示，從陳妍希的動作來看，或許代表她對這段婚姻已經「澈底絕望。」陳曉、陳妍希目前共同撫養家人，情感生活暫時空白，將重心擺往事業與個人，陳曉今年播出的戲劇有古裝劇《大生意人》、《雲襄傳2》，持續於各種角色、類型片突破，陳妍希作品則有《狙擊蝴蝶》、《親愛的仇敵》，日前更帶家人到洱海度假，邁向人生新階段，讓各界感到欣慰。