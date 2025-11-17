我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年ATP年終總決賽男單決賽落幕，兩大新生代頂尖選手展開激烈對決。義大利好手辛納（Jannik Sinner）以7：6（4）、7：5直落二，最終以總分2比0戰勝西班牙天才艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。辛納今年年終總決賽未丟一盤成功衛冕奪冠，收穫本賽季第6冠，以及生涯第24冠，成功追平了艾卡拉茲的生涯冠軍數。這場勝利不僅是辛納的封神之夜，更預示著男子網壇「雙雄時代」正式到來。本場與艾卡拉茲隔網而立的辛納，佔據著天時地利人和的有利條件。首先，在室內硬地賽上，辛納表現非常強勢，進入決賽前已豪取30場連勝，回顧網壇歷史，僅有費德瑞（Roger Federer）和喬科維奇（Novak Djokovic）等少數幾位大神才有過的神蹟。其次，本場比賽辛納主場作戰，現場一面倒的支援，必然給了這位義大好手額外的精神動力。在決賽之前，兩人生涯交手5場，辛納以1勝4敗落後。拿下這場決賽後，辛納在自己最為擅長的場地成功止住了對艾卡拉茲的連敗頹勢。辛納在年終總決賽中以5連勝姿態奪冠，狂刷了屬於自己的五大紀錄，室內硬地賽對頂尖高手的統治力可見一斑。辛納成為首位衛冕總決賽的義大利男子球員，並將室內硬地連勝紀錄擴大至31連勝。這是辛納本賽季的第6個單打冠軍，也是職業生涯的第24冠。辛納還成為了ATP年終總決賽創辦以來，首位連續兩年不失一盤（連贏20盤）奪冠的球員。此外，辛納成為年終總決賽這項重大賽事第4年輕衛冕的球員。5連勝奪冠的辛納，還將拿到一張507.1萬美元（約新台幣1.59億元）的冠軍獎金，刷新男子網壇正式比賽中最高獎金紀錄。