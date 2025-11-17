我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張學友不上真人秀，也不參加歌唱競技節目，邀請他當評審亦婉拒，自認沒有正式學過音樂，無法評斷他人的表現。（圖／翻攝自微博＠新浪娛樂）

▲劉嘉玲（右）打槍老公梁朝偉（左）上真人秀的可能，覺得他都不會講話，節目不會好看。（圖／翻攝自IG：@carinalau1208）

中國綜藝節目的類型中，「真人秀」極具代表性，製作單位也砸得起大錢網羅知名紅星，甚至觀眾想像不到會出現在這些節目裡的巨星，譬如林青霞參加《偶像來了》、秦漢錄製《花漾爺爺》等。不過周潤發、張學友怎麼找都請不動，張學友連歌藝競賽類的《歌手》都不參加，因為他們寧可專注在電影演出和音樂表現上，不是靠上綜藝節目輕鬆賺錢。以往大牌巨星和觀眾之間有很明顯的距離，想要欣賞他們的丰采，就是等他們有新的影視、音樂作品，雖然在宣傳期可能會常在電視節目裡面見到他們，卻絕對不會是一次10幾、20集，還每週固定時間登場的亮相，巨星也不希望曝光太頻繁，破壞了新鮮感，影響觀眾對新作捧場的意願，但現在情況卻完全改變。新世代的觀眾希望拉近與藝人的距離，更想要了解他們私下真正的樣貌。「真人秀」儘管不可能都沒有劇本，卻比他們在銀幕上的表演接近本人一些，因此各種不同主題、組合的真人實境節目，在華人影視圈，尤其是中國大行其道，劉嘉玲、張柏芝等以往活躍於大銀幕的知名藝人，都是這種節目的常客，可是張學友、周潤發就是不會點頭。劉嘉玲透露，製作單位數度透過她想邀請周潤發、張學友等大牌參加真人秀，可是他們都不願意，哪怕是自己再三遊說，他們都沒有動搖，就是拒絕到底，原因是希望把自身的時間與精神都專注在電影拍攝和音樂上。劉嘉玲的另一半梁朝偉，也是真人秀非常感興趣的對象，但她先打槍：「叫我老公來參加，嚇都嚇死。然後肯定不好玩，你們都在講，然後他一個人都不講。」不過她也肯定梁朝偉的精神世界很豐富。張學友以往也曾經解釋過，自己這一輩就是比賽出身的，開始出唱片，又會和誰誰誰比，一路比過來很累，寧可自在唱歌。節目邀他當評審他也拒絕，自認沒有正式學過音樂，作為「導師」可能還不夠專業，自謙功力不夠，沒有辦法勝任。