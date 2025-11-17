我是廣告 請繼續往下閱讀

▲部分中國遊客涉及灰色產業引發泰國當地人反感。中國演員王星（如圖）年初因誤信工作邀約被拐騙到緬甸，近日參加綜藝節目時，卻被要求演出「自己被綁架」的情境劇，引起網友批評，直呼節目組沒人性。（圖／翻攝至18樓小號微博）

在日本總理高市早苗再度拋出「台灣有事」論述後，北京當局向自家公民發布旅遊警示，呼籲近期避免前往日本，引發外界關注。而在東南亞，泰國今年面臨中國遊客驟減的衝擊，儘管政府積極想拚觀光，但部分民眾卻不覺得可惜，甚至直言「變少反而更好」，顯示泰國社會對中國影響力的集體心態正在轉變。泰國中國客下滑的原因包括多起安全事件，例如中國演員王星在泰國拍戲被綁架、緬甸地震造成跨境恐慌，以及泰國與柬埔寨邊境的武裝衝突，使不少中國旅客裹足不前。泰國媒體指出，越南已取而代之成為中國旅客最愛，以致泰國恐損失約35億美元、相當於約新台幣1075億元的觀光收入。根據泰國觀光局預測，今年國際旅客總量約為 3340 萬人次，較去年減少 6%。其中，中國旅客上半年僅 226 萬人次，較去年同期大減 34%。泰國中央銀行也估計，2025 年赴泰的中國旅客約 500 萬人次，比去年再少近三成，顯示復甦力道不如預期。在中國旅客急凍之際，泰國政府與民間的反應截然不同。政府擔憂觀光收入縮水，但不少泰國人卻認為壓力減輕。當地民眾指出，部分中國遊客涉及灰色產業、鑽法律漏洞，使在地居民逐漸產生反感。一名攤販坦言，過往大手筆消費的中國團客如今減少，取而代之的是偏好文化體驗的自由行旅客，當地人說：「這種我比較歡迎」。旅遊業者也指出，一些中國團體行程因「低價購物團」及廉價商品湧入而破壞市場秩序，導致泰國商家抱怨聲四起。此外，近年陸續曝光的中國籍人士在泰犯罪案件，雖多屬個案，但經社群媒體放大後加深負面觀感，使泰國社會對中國人及其投資影響力的疑慮持續擴大。隨著北京先後由外交部與文化和旅遊部發布提醒，勸導中國公民近期避免赴日旅遊、並要求已在日本的旅客提高警覺，東亞局勢的不確定性恐將持續牽動區域旅遊市場，而泰國在減少中國客後該如何重新定位觀光策略，也成為下一階段的關鍵課題。