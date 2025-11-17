我是廣告 請繼續往下閱讀

新任國民黨文傳會副主委林益諄的個人粉專15日發布影片高唱〈Lion Up〉，但影片中卻被發現中華民國國旗變了樣，不僅青天白日少了2道光芒，滿地紅上還有2顆太陽。另外，字幕竟也出現簡體字。對此，國民黨發言人牛煦庭表示，公私有別，會確保官方版本品質。前文傳會主委凌濤則強調，國旗與史實必須符合標準，創意表現需在黨的基礎上發揮。林益諄日前在個人粉專上發布一隻音樂影片，高唱他作詞的〈Lion Up〉，其中寫到「羊群變獅群」、「信念是利爪，勇氣是我皇冠」，並搭配描述戰爭歷史的影片內容，不過，卻有眼尖網友發現，中華民國國旗變了樣，字幕也出現簡體字。該影片一出，底下立刻有網友怒批：「瑕疵的地方怎麼還沒修正，然後又發一次？」、「真的有夠low」、「令人傻眼」、「錯誤一堆」等。而對此，凌濤強調，不管是國旗還是史實，都要符合一定的標準。身為黨中央的人在做創意和維持政治立場之間，必須注意侷限與距離，如何在正式文宣的規格中找出創意？本來就是一件非常困難的事情。牛煦庭則強調，公私之間有界限，黨不會去管私人平台要發布什麼樣的內容，但他保證，若是官方的文圖與影片，都會經過反覆檢證，確保資訊精準與品質有保證。