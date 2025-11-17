富邦悍將韓籍啦啦隊女神南珉貞昨（16）日晚間前往大巨蛋朝聖韓團SUPER JUNIOR演唱會，因SJ官方應援色「寶藍」與富邦悍將同色，南珉貞在現場拋彩帶並笑喊：「為了明年拋彩帶，先在SUPER JUNIOR演唱會提前練習一下！」期許富邦悍將明年在中職拿總冠軍，她也可以在場內丟彩帶，逗趣發文吸引大批球迷朝聖，1.3萬人按讚。

南珉貞大巨蛋「練習拋藍彩帶」　朝聖SJ演唱會

南珉貞昨日去大巨蛋欣賞SUPER JUNIOR演唱會，她晚間也在社群上PO出幫SUPER JUNIOR應援的畫面，只見南珉貞隨著現場所有歌迷，一同向舞台方向拋去藍色彩帶，畫面震撼又壯觀。而富邦悍將應援色也是藍色，如果明年拿下總冠軍，她也可以在大巨蛋拋藍彩帶，因此南珉貞幽默發文，「為了明年拋彩帶，先在SUPER JUNIOR演唱會提前練習一下！」

影片曝光後，粉絲看了紛紛留言，「我喜歡這文案」、「期待明年總冠軍」、「明年跟妳一起拋彩帶」、「台妹小南太有心了，在大巨蛋藍色拋彩帶就很嗨了，還穿著悍將外套，這一定是預言2026悍將要在大巨蛋拿總冠軍的畫面」。就連富邦育樂總經理、富邦悍將領隊陳昭如也回應南珉貞：「一定要的！」

▲南珉貞朝聖SUPER JUNIOR演唱會！拋寶藍色彩帶：先提前來練習（圖／南珉貞IG@minjeong_w_）
▲南珉貞坐在觀眾席也被藍色彩帶淹沒。（圖／南珉貞IG@minjeong_w_）
▲南珉貞朝聖SUPER JUNIOR演唱會！拋寶藍色彩帶：先提前來練習（圖／南珉貞IG@minjeong_w_）
▲大巨蛋內萬人齊拋彩帶的場面相當壯觀。（圖／南珉貞IG@minjeong_w_）
南珉貞上場打擊　被觸身球嚇傻

其實南珉貞在前往大巨蛋看演唱會前，昨日下午還現身在新莊棒球場舉辦的2025紅白明星公益棒球賽應援，還帶來嘻哈團體玖壹壹的歌曲〈世界都看見〉，挑戰用台語、中文唱Rap，超級賣力。南珉貞更換上棒球裝備上場體驗打擊，結果不小心被觸身球擊中，讓她嚇到摀著肩膀蹲地，畫面讓人既心疼又覺得好笑，也吸引許多球迷討論。



資料來源：南珉貞IGYouTube@LEE34850

