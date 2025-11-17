我是廣告 請繼續往下閱讀

在東南亞旅行風潮興盛的背景下，來自菲律賓的旅遊網紅賈幫主近日在寮國分享一段「挑戰蟲蟲大餐」的經歷，迅速在社群引發討論。他形容自己鼓起勇氣點餐，卻沒料到會迎來一碗「什錦蟲蟲拼盤」，讓旅程增添意外驚喜。賈幫主在臉書粉絲團表示，當地這碗特別料理售價 5 萬寮國基普，折合約新台幣 70 元。他原以為只會得到單一種類的昆蟲，內心早已有些猶豫，沒想到店家卻送上滿滿四種昆蟲加小螃蟹的「豪華組合」，份量多到讓他當場愣住。他描述，整碗料理味道主要來自調味料的鹹香，昆蟲本身風味其實不明顯。其中，蟲蛹口感偏軟，而其他種類則帶有脆度。賈幫主笑稱，「應該試一次就夠了」，但至少這一碗讓他完全不用擔心蛋白質不足。賈幫主強調，他非常努力地克服心理障礙，嘗試吃了好幾十個，但最後依然無法把整碗料理清空。照片曝光後，許多網友紛紛留言打氣，也有人笑說：「你比我們勇敢多了」。這段分享也再次凸顯旅人面對異國食物時的文化差異與驚奇瞬間，不少網友表示看了賈幫主的經驗後，更確定自己「還是先從一般料理開始挑戰就好」。雖然這份寮國街頭美食讓賈幫主備感震撼，但他也認為，旅途中適度嘗試陌生文化是難得的收穫。如今這段蟲蟲餐體驗成為他東南亞旅程中最難忘、也最具話題性的插曲之一。