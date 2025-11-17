我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄市仁武區一名狗主人帶著未繫繩的比特犬散步時，犬隻突然攻擊路邊一隻黑狗，為了阻止犬隻互咬就連掃把也被打斷。（圖／民眾提供）

高雄市14日晚間爆發比特犬攻擊事件！一名男騎士帶著未牽繩的比特犬外出時，下一秒，犬隻見路邊黑色流浪狗立即撲咬，即使用辣椒水、潑水甚至敲打都無法讓牠鬆口，飼主還一度想騎車離開，目擊民眾痛批，該男子長期帶狗在附近「找流浪狗訓練攻擊」，還說「要試狗有多兇」。對此，動保處表示，將協請警方調閱監視器確認品種與經過，若攻擊屬實，飼主最高可被開罰15萬元。據了解，事發在14日晚間10點多，一名男騎士行經高雄仁武區文中一街時，身旁跟著一隻未繫牽繩的比特犬，下一秒牠見到路旁一隻流浪狗後，瞬間撲上前，死咬流浪狗脖子不放，飼主急忙抄起路旁掃把試圖阻止，但揮打過程多次落在流浪狗身上。目擊者表示，當時有人立刻遞上辣椒水，飼主也朝自家狗噴灑，卻仍無法讓疑似比特犬鬆口。有人再提供水瓢及水管，飼主接連潑水、噴水，都只能讓牠短暫放開，隨即又再次撲咬，還將流浪狗壓制拖行至另一處，場面相當驚險，不少民眾氣憤表示，若這回被咬的不是狗，而是路過的小孩，後果恐不堪設想。附近居民民怒控，比特犬飼主長期騎車帶牠到附近「逗流浪狗」，甚至未戴嘴套、未繫牽繩，還多次以攻擊流浪犬的方式訓練自家狗，更曾語帶挑釁地說：「要試試我們家的狗多兇！」、「沒人養的才沒事」，引發民眾不滿。對於比特犬攻擊浪浪，動保處表示，比特犬為農業部公告危險性犬隻，依動保法第20條第2項規定:出入公共場所或公眾得出入之場所，需有成年人伴同，並繫1.5公尺以內牽繩及配戴透氣口罩。違反者將依同法第29條第1項第5款處新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰。