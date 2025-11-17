梁云菲自節目《國光幫幫忙》出道，日前剛在個人IG揭露前額葉失能，經醫生診斷為「非典型憂鬱症」。今（ 17）日驚傳梁云菲輕生獲救，正在醫院觀察住院中，梁云菲也親自發聲：「自殺未遂。或許還活著，是我的人生還有使命吧。」楊聰才診所院長楊聰財揭露「非典型憂鬱症」5大症狀不可忽視，國泰醫院精神科臨床心理師楊宇祈提到，秋冬也要留意「冬季憂鬱症」。
「國光女神」梁云菲14日在IG透露自己前額葉失能，與醫生診斷的「非典型憂鬱症」鬱期完全吻合。梁云菲提及，約快3個月的時間，時不時就會出現整個人在空轉的狀態，「每天就是躺在床上，甚麼都做不了。」
今（17）日再爆出梁云菲輕生未遂，目前已無大礙、住院觀察中。撿回一命的梁云菲呼籲，「身心疾病患者，真的很辛苦。請世界多給一些愛與關心、耐心。」她也提醒，「覺得撐不住時，請不要一個人承擔。看身心科、找心理師，或打電話給懂傾聽的人。」
楊聰才診所院長楊聰財醫師指出，「非典型憂鬱症」與典型憂鬱症最大不同，在於症狀呈現「反向」特徵，不是食慾不振、失眠，而是睡眠過多、食慾大增，甚至體重明顯上升。許多患者因此被誤解為「只是懶惰」或「吃太多了」，延誤就醫。
要診斷「非典型憂鬱症」，除了憂鬱情緒、失去興趣的核心症狀之外，患者必須同時表現出情緒反應性，符合以下5項中至少2項：
1、情緒反應性：遇到正面事件時，情緒依舊能暫時好轉，例如聽到好消息或朋友開心分享時，會短暫感到愉快。
2、睡眠過多：每天睡超過10小時，卻仍白天嗜睡、精神不濟。
3、食慾增加或體重顯著增加：特別想吃碳水化合物、甜食，體重快速上升。
4、肢體沉重感：手臂、腿像灌了鉛一樣沉重，連抬手都覺得費力。
5、對人際拒絕高度敏感：極度害怕被批評或排斥，一點負面評價就崩潰，嚴重影響人際與工作。
精神科醫師楊聰財強調，「非典型憂鬱症」是可以治療的疾病，以抗憂鬱藥物合併心理治療為主，藥物通常需2至3周才顯效，千萬不可自行停藥或調整劑量。一旦懷疑自己或家人有相關症狀，應立即尋求精神科醫師或臨床心理師評估。
秋冬小心「冬季憂鬱症」！年輕人、女性高風險
隨著冬天到來，民眾也要留意「冬季憂鬱症」，尤以年輕人、女性有相對較高風險。國泰醫院精神科臨床心理師楊宇祈解釋，正式的精神醫學診斷中並無此名稱，但由於相關症狀常發作於秋季或冬季，並於春季緩解，因此被稱作「冬季憂鬱症」，常見症狀包括：
■大部分的時間感到情緒低落。
■對很多事失去興趣。
■食慾及體重改變。通常是食慾增加，尤其愛吃碳水化合物，導致體重上升。
■睡眠習慣改變。通常變得嗜睡。
■精力下降，常感到疲倦。
■感到內疚，無價值感。
■難以集中注意力。
■思考或行為變得較遲緩。
■出現自殺意念。
🟡自我改善「冬季憂鬱症」注意事項：
■適當運動：維持有氧運動有助改善情緒。
■均衡飲食：可多攝取富含色胺酸食物，例如黃豆製品、雞胸肉、魚類等，也可考慮增加維生素D攝取。
■適度曬太陽：白天可多到戶外活動，適度接受陽光照射。
■進行紓壓活動：透過休閒、嗜好可紓解壓力，也可進行腹式呼吸、漸進式肌肉放鬆、自我暗示等放鬆練習。
■尋求社會支持：維持正向人際互動，適當交流並抒發情緒，有助支持情緒。
■養成良好睡眠習慣：包括固定上床與起床時間、睡前不使用3C產品、睡前避免劇烈運動、不在床上進行睡眠或性行為以外活動等。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
我是廣告 請繼續往下閱讀
今（17）日再爆出梁云菲輕生未遂，目前已無大礙、住院觀察中。撿回一命的梁云菲呼籲，「身心疾病患者，真的很辛苦。請世界多給一些愛與關心、耐心。」她也提醒，「覺得撐不住時，請不要一個人承擔。看身心科、找心理師，或打電話給懂傾聽的人。」
要診斷「非典型憂鬱症」，除了憂鬱情緒、失去興趣的核心症狀之外，患者必須同時表現出情緒反應性，符合以下5項中至少2項：
1、情緒反應性：遇到正面事件時，情緒依舊能暫時好轉，例如聽到好消息或朋友開心分享時，會短暫感到愉快。
2、睡眠過多：每天睡超過10小時，卻仍白天嗜睡、精神不濟。
3、食慾增加或體重顯著增加：特別想吃碳水化合物、甜食，體重快速上升。
4、肢體沉重感：手臂、腿像灌了鉛一樣沉重，連抬手都覺得費力。
5、對人際拒絕高度敏感：極度害怕被批評或排斥，一點負面評價就崩潰，嚴重影響人際與工作。
精神科醫師楊聰財強調，「非典型憂鬱症」是可以治療的疾病，以抗憂鬱藥物合併心理治療為主，藥物通常需2至3周才顯效，千萬不可自行停藥或調整劑量。一旦懷疑自己或家人有相關症狀，應立即尋求精神科醫師或臨床心理師評估。
隨著冬天到來，民眾也要留意「冬季憂鬱症」，尤以年輕人、女性有相對較高風險。國泰醫院精神科臨床心理師楊宇祈解釋，正式的精神醫學診斷中並無此名稱，但由於相關症狀常發作於秋季或冬季，並於春季緩解，因此被稱作「冬季憂鬱症」，常見症狀包括：
■大部分的時間感到情緒低落。
■對很多事失去興趣。
■食慾及體重改變。通常是食慾增加，尤其愛吃碳水化合物，導致體重上升。
■睡眠習慣改變。通常變得嗜睡。
■精力下降，常感到疲倦。
■感到內疚，無價值感。
■難以集中注意力。
■思考或行為變得較遲緩。
■出現自殺意念。
■適當運動：維持有氧運動有助改善情緒。
■均衡飲食：可多攝取富含色胺酸食物，例如黃豆製品、雞胸肉、魚類等，也可考慮增加維生素D攝取。
■適度曬太陽：白天可多到戶外活動，適度接受陽光照射。
■進行紓壓活動：透過休閒、嗜好可紓解壓力，也可進行腹式呼吸、漸進式肌肉放鬆、自我暗示等放鬆練習。
■尋求社會支持：維持正向人際互動，適當交流並抒發情緒，有助支持情緒。
■養成良好睡眠習慣：包括固定上床與起床時間、睡前不使用3C產品、睡前避免劇烈運動、不在床上進行睡眠或性行為以外活動等。
資料來源：楊聰才診所院長楊聰財、梁云菲IG
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995