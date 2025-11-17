我是廣告 請繼續往下閱讀

藍白上週聯手修法《財劃法》，明定中央對地方一般性補助款與計畫型補助款的權責，增訂中央對地方計畫型補助款，補助比率不得低於過去10年同財力級次縣市平均值，此外各地方一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數，讓明年度總預算恐舉債5638億元。對此行政院長卓榮泰今（17）日受訪表示，政院本週會提出政院版《財劃法》，但立院卻在上週匆忙修法，這將陷入政府的總預算無法編列，對於立法院這樣的動作、在野黨團突然的動作，「行政院會全面迎戰」。對於在野強渡《財劃法》，卓榮泰表示，覺得非常遺憾跟訝異，自己上禮拜在立法院總質詢備詢時就說過，行政院會本週對《財政收支劃分法》再修訂提出院版，而明天由國發會以及財政部、主計總處，已經在上週就發文邀請各地方政府的財主人員做最後的確認。卓榮泰表示，但立法院卻在上週五以提前的方式，匆匆忙忙通過了再修訂《財劃法》，且本次內容將造成更大的問題，這個問題會比過去公式計算錯誤的問題還大，將陷政府的總預算無法編列。這部分政院會在今天做最後再一次的認定內容，本週四行政院會，還是會依照明天跟地方政府談過之後，會提出《財劃法》在行政院會討論並正式通過，通過之後會送立法院來審議。最後卓榮泰強調，希望能夠有一個更均衡、公平並城鄉差距縮短，且全體國民共享的《財劃法》，這個才是因應之道，對於立法院這樣的動作、在野黨團突然的動作，「行政院會全面的迎戰」。