▲吳尊（右）女兒NeiNei時常和爸爸一起健身。（圖／翻攝自微博＠吳尊）

▲吳尊（左）和老婆也同樣是15歲相戀。（圖／翻攝自微博@吳尊）

46歲吳尊曾帶女兒NeiNei（吳欣怡）登上節目《爸爸去哪兒5》，當時NeiNei才7歲，如今已經是15歲的漂亮少女，近來她在社群平台上標註一名男同學，留言處的對話疑似熱戀中，吳尊則採開放態度，畢竟自己15歲就和老婆林麗吟相戀，直呼自己沒資格限制女兒的選擇，被許多人大讚是最佳教育典範。NeiNei先前曾在社群平台上標記男同學，有粉絲留言「幸福99（久久）」，男同學也回「一定會的」，引來熱烈討論與關注，隨後兩人皆刪除互動留言，對於女兒是否戀愛，吳尊並沒有正面回應，而是發文寫下「成長路上，愛與邊界同樣重要」。事實上，吳尊曾開玩笑立下準女婿的10條規矩，包括要24小時待命，賺的錢都是女兒的錢等等，還說女兒25歲以前不准戀愛，不過吳尊和老婆林麗吟就是在15歲時相戀，期間因為他出道成為明星，一度瞞婚，但如今他也時常分享家庭互動。像是在《爸爸去哪兒第五季》中，NeiNei雖然年紀小，但性格溫柔善良，總是能體貼地照顧身邊的人，尤其非常照顧她的弟弟Max，吳尊對NeiNei充滿了耐心與愛心，他經常蹲下來與女兒平視對話，尊重女兒的每一個想法，這種平等的相處方式，讓NeiNei在鏡頭前展現出天真爛漫又懂事的一面，深受觀眾喜愛。